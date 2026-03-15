Conan O’Brien incomoda a Timothée Chalamet con broma sobre la ópera y el ballet

La broma de Conan O’Brien durante la ceremonia de los Oscar hizo referencia a una polémica reciente que involucró a Timothée Chalamet y al mundo de las artes escénicas.

Semanas antes de la gala, el actor generó conversación tras unas declaraciones en las que, en tono aparentemente casual, comentó que “a nadie le importan realmente la ópera y el ballet”, una frase que muchos interpretaron como un desdén hacia estas disciplinas históricas.

El actor nunca hizo alguna declaración sobre las fotos con Eiza González. (Getty Images)

Las palabras no pasaron desapercibidas. Diversas compañías, artistas y figuras del mundo de la danza y la ópera reaccionaron en redes sociales y medios especializados, defendiendo la vigencia cultural de ambas tradiciones y cuestionando el comentario del actor.

La controversia se convirtió rápidamente en tema de conversación dentro de círculos culturales y de entretenimiento, especialmente porque Chalamet es considerado una de las figuras más influyentes de su generación en Hollywood.

Por eso, cuando O’Brien mencionó en tono de broma que existían “amenazas de ataque de las comunidades de ópera y ballet”, el comentario funcionó como un guiño directo a esa discusión reciente, provocando risas en el teatro y una reacción relajada del propio Chalamet.