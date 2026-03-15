La ceremonia de los premios Oscar arrancó con humor afilado. Durante su monólogo inicial, el presentador Conan O’Brien lanzó una broma dirigida a Timothée Chalamet después de sus polémicas declaraciones sobre otras disciplinas artisticas.
Conan O’Brien incomoda a Timothée Chalamet con broma sobre la ópera y el ballet
“Tenemos muchísima seguridad esta noche”, dijo O’Brien desde el escenario. Y remató: “Hay amenazas de un posible ataque de las comunidades de ópera y ballet”, en clara referencia —y tono irónico— a la reciente polémica que rodea al actor. El comentario provocó una ola de carcajadas en el teatro.
Las cámaras, como era de esperarse, buscaron inmediatamente a Chalamet entre el público. Lejos de incomodarse, el actor respondió con humor: se limitó a reír mientras escuchaba la broma, demostrando que estaba totalmente dentro del juego del monólogo.
A su lado, su novia Kylie Jenner también reaccionó con complicidad. Jenner sonrió, manteniendo el tono relajado que caracterizó la reacción de la pareja ante la broma.
La broma de Conan O’Brien durante la ceremonia de los Oscar hizo referencia a una polémica reciente que involucró a Timothée Chalamet y al mundo de las artes escénicas.
Semanas antes de la gala, el actor generó conversación tras unas declaraciones en las que, en tono aparentemente casual, comentó que “a nadie le importan realmente la ópera y el ballet”, una frase que muchos interpretaron como un desdén hacia estas disciplinas históricas.
Las palabras no pasaron desapercibidas. Diversas compañías, artistas y figuras del mundo de la danza y la ópera reaccionaron en redes sociales y medios especializados, defendiendo la vigencia cultural de ambas tradiciones y cuestionando el comentario del actor.
La controversia se convirtió rápidamente en tema de conversación dentro de círculos culturales y de entretenimiento, especialmente porque Chalamet es considerado una de las figuras más influyentes de su generación en Hollywood.
Por eso, cuando O’Brien mencionó en tono de broma que existían “amenazas de ataque de las comunidades de ópera y ballet”, el comentario funcionó como un guiño directo a esa discusión reciente, provocando risas en el teatro y una reacción relajada del propio Chalamet.