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Espectáculos

Conan O’Brien incomoda a Timothée Chalamet con broma sobre la ópera y el ballet

Un chiste de Conan O’Brien sobre la polémica estética de Timothée Chalamet desató carcajadas en los Oscar. El actor reaccionó entre risas junto a Kylie Jenner.
dom 15 marzo 2026 05:44 PM
98th Oscars - Arrivals
Timothée Chalamet en la alfombra roja de los premios Oscar 2026. (Julian Hamilton/Getty Images)

La ceremonia de los premios Oscar arrancó con humor afilado. Durante su monólogo inicial, el presentador Conan O’Brien lanzó una broma dirigida a Timothée Chalamet después de sus polémicas declaraciones sobre otras disciplinas artisticas.

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“Tenemos muchísima seguridad esta noche”, dijo O’Brien desde el escenario. Y remató: “Hay amenazas de un posible ataque de las comunidades de ópera y ballet”, en clara referencia —y tono irónico— a la reciente polémica que rodea al actor. El comentario provocó una ola de carcajadas en el teatro.

Las cámaras, como era de esperarse, buscaron inmediatamente a Chalamet entre el público. Lejos de incomodarse, el actor respondió con humor: se limitó a reír mientras escuchaba la broma, demostrando que estaba totalmente dentro del juego del monólogo.

98th Oscars - Show
Elle Fanning, Priyanka Chopra, Gwyneth Paltrow, Kylie Jenner and Timothée Chalamet en el público de los Oscar 2026. (Kevin Winter/Getty Images)

A su lado, su novia Kylie Jenner también reaccionó con complicidad. Jenner sonrió, manteniendo el tono relajado que caracterizó la reacción de la pareja ante la broma.

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La broma de Conan O’Brien durante la ceremonia de los Oscar hizo referencia a una polémica reciente que involucró a Timothée Chalamet y al mundo de las artes escénicas.

Semanas antes de la gala, el actor generó conversación tras unas declaraciones en las que, en tono aparentemente casual, comentó que “a nadie le importan realmente la ópera y el ballet”, una frase que muchos interpretaron como un desdén hacia estas disciplinas históricas.

Timothée
El actor nunca hizo alguna declaración sobre las fotos con Eiza González. (Getty Images)

Las palabras no pasaron desapercibidas. Diversas compañías, artistas y figuras del mundo de la danza y la ópera reaccionaron en redes sociales y medios especializados, defendiendo la vigencia cultural de ambas tradiciones y cuestionando el comentario del actor.

La controversia se convirtió rápidamente en tema de conversación dentro de círculos culturales y de entretenimiento, especialmente porque Chalamet es considerado una de las figuras más influyentes de su generación en Hollywood.

Por eso, cuando O’Brien mencionó en tono de broma que existían “amenazas de ataque de las comunidades de ópera y ballet”, el comentario funcionó como un guiño directo a esa discusión reciente, provocando risas en el teatro y una reacción relajada del propio Chalamet.

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Premios Oscar

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