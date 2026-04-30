Julianne Moore será homenajeada en Cannes con el Women in Motion Award

La edición 2026 del Festival de Cannes tendrá uno de sus momentos más destacados con el reconocimiento a Julianne Moore, quien será galardonada con el Kering Women in Motion Award.
Este premio, impulsado por el grupo Kering, distingue a figuras femeninas que han dejado huella en la industria cinematográfica tanto por su trabajo artístico como por su compromiso con la representación y la equidad.
Publicidad
El Women in Motion Award se ha consolidado como una plataforma clave dentro de Cannes para visibilizar el papel de las mujeres en el cine. Desde su creación, ha honrado a actrices, directoras y agentes de cambio que han contribuido a transformar una industria históricamente desigual, colocando en el centro conversaciones urgentes sobre inclusión, liderazgo y oportunidades.
Con una carrera que abarca más de tres décadas, Julianne Moore es considerada una de las intérpretes más versátiles y respetadas de su generación. Ganadora del Oscar por Still Alice, ha construido una filmografía sólida que incluye títulos como Far from Heaven,The Hours y Boogie Nights, en los que ha demostrado una capacidad única para encarnar personajes complejos y profundamente humanos.
Publicidad
Además de su trabajo como actriz, Moore ha sido una voz activa en temas como la equidad de género y los derechos civiles. Su elección como homenajeada refuerza el espíritu del Women in Motion: reconocer no solo el talento, sino también el impacto cultural y social de las mujeres en el cine contemporáneo.
El reconocimiento a Moore se suma a una edición del Festival de Cannes que continúa apostando por una mayor diversidad y representación en sus selecciones y homenajes. En este contexto, el Women in Motion Award reafirma su relevancia como uno de los gestos más significativos hacia una industria más equitativa.