Julianne Moore será homenajeada en Cannes con el Women in Motion Award

La edición 2026 del Festival de Cannes tendrá uno de sus momentos más destacados con el reconocimiento a Julianne Moore, quien será galardonada con el Kering Women in Motion Award.

Este premio, impulsado por el grupo Kering, distingue a figuras femeninas que han dejado huella en la industria cinematográfica tanto por su trabajo artístico como por su compromiso con la representación y la equidad.

