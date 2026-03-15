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Espectáculos

Oscar 2026 hace historia: dos películas ganan en la misma categoría

La ceremonia de los Oscar 2026 dejó un momento poco común en la historia de la Academia: un empate entre ganadores. Aunque es una situación extremadamente rara, no es inédita.
dom 15 marzo 2026 07:21 PM
98th Oscars - Press Room
Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata, y Alexandre Singh, ganadores que empataron en la categoría Mejor cortometraje en los Oscar.
 (Getty Images)
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Este tipo de situaciones ocurre cuando dos nominados reciben exactamente la misma cantidad de votos por parte de los miembros de la Academia. Aunque el sistema de votación suele definir con claridad a un ganador, en contadas ocasiones el resultado termina siendo el mismo.

98th Oscars - Press Room
Jack Piatt y Sam A. Davis, ganadores de Mejor cortometraje.
 (Getty Images)

En la 98 edición de los Oscar, celebrada esta noche, se vivió una situación así. La categoría de Mejor Cortometraje terminó en empate, con dos ganadores: The Singers y Two People Exchanging Saliva. El anuncio sorprendió a la audiencia y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

98th Oscars - Press Room
Ganadores del Oscar a Mejor cortometraje. (Getty Images)

El último empate antes de este se regristró hace 14 años, durante la ceremonia de 2012. En aquella ocasión, la categoría de Mejor edición de sonido tuvo dos ganadores: Skyfall y La noche más oscura, un resultado que sorprendió a la audiencia y que quedó como uno de los momentos más recordados de esa edición

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Los empates históricos en los Oscar

El primero ocurrió en 1932, cuando Fredric March y Wallace Beery compartieron el premio a Mejor Actor por sus interpretaciones en Dr. Jekyll and Mr. Hyde y The Champ, respectivamente.

El segundo sucedió en 1950, en la categoría de cortometraje documental, cuando So Much for So Little y A Chance to Live compartieron el galardón.

El empate más recordado ocurrió en 1969, cuando Katharine Hepburn, por The Lion in Winter, y Barbra Streisand, por Funny Girl, recibieron exactamente 3 mil treinta votos cada una en la categoría Mejor actriz.

Anthony Harvey And Barbra Streisand
Barbra Streisand ganó Oscar a Mejor actriz en 1969. (Getty Images)

Décadas después, en 1987, en la categoría a Mejor documental también terminaron en empate entre Artie Shaw: Time Is All You’ve Got y Down and Out in America, dirigido por Lee Grant.

Más adelante, en 1995, la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real compartió el premio entre Trevor , dirigida por Peggy Rajski y Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life, dirigido por Peter Capaldi, quien años después alcanzaría fama mundial por su papel en Doctor Who.

El empate más reciente antes de el de esta noche, se dio en 2013, en la categoría de Mejor Edición de Sonido. Las películas ganadoras fueron Zero Dark Thirty, con Paul N.J. Ottosson, y Skyfall con Per Hallberg y Karen Baker Landers.

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