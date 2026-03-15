Oscar 2026 hace historia: dos películas ganan en la misma categoría

Este tipo de situaciones ocurre cuando dos nominados reciben exactamente la misma cantidad de votos por parte de los miembros de la Academia. Aunque el sistema de votación suele definir con claridad a un ganador, en contadas ocasiones el resultado termina siendo el mismo.

Jack Piatt y Sam A. Davis, ganadores de Mejor cortometraje.

(Getty Images)

En la 98 edición de los Oscar, celebrada esta noche, se vivió una situación así. La categoría de Mejor Cortometraje terminó en empate, con dos ganadores: The Singers y Two People Exchanging Saliva. El anuncio sorprendió a la audiencia y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Ganadores del Oscar a Mejor cortometraje. (Getty Images)

El último empate antes de este se regristró hace 14 años, durante la ceremonia de 2012. En aquella ocasión, la categoría de Mejor edición de sonido tuvo dos ganadores: Skyfall y La noche más oscura, un resultado que sorprendió a la audiencia y que quedó como uno de los momentos más recordados de esa edición