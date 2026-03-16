Leonardo DiCaprio va en serio con Vittoria Ceretti: Fueron captados juntos en los Oscar

La primera vez que Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio asisten a una ceremonia juntos

La 98° edición de los premios Oscar fue la primera ocasión en que Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti asisten juntos a una ceremonia de premiación pública. La pareja también estuvo en la Met Gala de 2025, aunque en esa ocasión DiCaprio no recorrió la alfombra azul del evento, sino que se unió a Ceretti en el evento privado posterior.

Leonardo DiCaprio se unió a Vittoria después de la alfombra de la Met Gala 2025. (Getty Images)

En septiembre de 2025, Vittoria también acompañó a DiCaprio durante la premiere de la película One Battle After Another, por la cual Leonardo fue nominado como ‘Mejor actor’, lo cual también significó un paso más dentro de la formalización pública de la relación entre la modelo y el actor.

Vittoria Ceretti acompañó a Leonardo DiCaprio en la premiere de One Battle After Another. (Getty Images)

Si bien el noviazgo entre Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti se caracteriza por ser muy privado, también se ha convertido en uno de los más largos y sólidos que ha tenido. Con su asistencia a los Premios Oscar, la pareja se ha mostrado por primera vez frente a las cámaras públicamente.

Las exparejas de Leo DiCaprio en los Oscar

En 2005, asistió a los premios Oscar junto a la modelo brasileña Gisele Bündchen , con quien mantuvo una relación por cinco años. Ese año, DiCaprio estaba nominado en la categoría Mejor actor por El aviador.

En 2020 también asistió junto a su entonces pareja, la también modelo Camila Morrone. En esa ocasión, estaba nominado a mejor actor por Érase una vez en Hollywood. En 2016, cuando obtuvo la presea por The Revenant asisitio a la galajunto a su mamá.