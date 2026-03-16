Dónde ver TODAS las películas ganadoras de los Oscar 2026: One Battle After Another, Sinners, KPop Demon Hunters y más

Dónde ver todas las películas ganadoras de los premios Oscar

One Battle After Another - HBO Max

La película más premiada de la noche fue One Battle After Another, que logró llevarse a casa el Oscar más importante de la noche, 'Mejor película, así como 'Mejor edición', 'Mejor actor de reparto' para Sean Penn, 'Mejor Casting', 'Mejor guión adaptado' y 'Mejor dirección' para Paul Thomas Anderson. Además de HBO Max, se puede rentar en Apple TV.

Esta película también le valió la nominación a 'Mejor actor' a Leonardo DiCaprio. (IMDb)

Sinners - HBO Max

La película más nominada en la historia de los Premios Oscar, Sinners se llevó diversos galardones en la noche: 'Mejor guion original' para Ryan Coogler, 'Mejor banda sonora' y 'Mejor fotografía', donde, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer ganadora dentro de esta categoría en la historia de la ceremonia. Además, Micheal B. Jordan se proclamó como el ganador a 'Mejor actor', una de las categorías más peleadas de la noche, derrotando a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

Sinners es la película más nominada en la historia de los Premios Oscar. (IMDb)

Hamnet - Cines

Otro de los filmes nominados a 'Mejor película' fue Hamnet, así como a 'Mejor dirección', entre otros premios, pero únicamente logró llevarse el Oscar a 'Mejor actriz' de la mano de Jessie Buckley , quien arrasó en toda la temporada de premios dentro de esta categoría. También se puede alquilar o rentar en YouTube.

Jessie Buckley era la favorita para ganar como 'Mejor actriz'. (IMDb)

Sentimental Value - Mubi

Otra de las categorías más peleadas de la noche fue 'Mejor película internacional'; sin embargo, la ganadora fue Sentimental Value de Noruega, que logró vencer a otra de las favoritas, The Secret Agent, así como a It Was Just an Accident, Sirât y The Voice of Hind Rajab.

La película internacional ganadora fue Sentimental Value de Noruega. (IMDb)

La hora de la desaparición (Weapons) - HBO Max

Gracias a Amy Madigan, Weapons se convirtió en una película ganadora al Oscar, uniéndose al pequeño club de películas de terror que han logrado este mérito. La actriz se convirtió en la ganadora a Mejor actriz de reparto venciendo a Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas de Sentimental Value, a Wunmi Mosaku de Sinners y Teyana Taylor de One Battle After Another. Si no cuentas con una suscripción en HBO Max, puedes rentarla en Amazon Prime Video, Apple TV, Mercado Play y Google Play.

Weapons ganó la única nominación que tuvo en los Premios de la Academia. (IMDb)

KPop Demon Hunters - Netflix

La película animada más famosa de 2025, KPop Demon Hunters, se llevó a casa el premio de 'Mejor película animada', derrotando a Zootopia 2, Arco, Elio y Little Amélie or the Character of Rain. También ganó 'Mejor canción original' por Golden.

La victoria de Kpop Demon Hunters fue anticipada por diversos críticos y medios. (IMDb)

Avatar: Fire and Ash - Cines y próximamente en Disney+

La última entrega de la saga Avatar, se llevó el Oscar a 'Mejores efectos visuales', venciendo a F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus y Sinners. Esta película aún se encuentra en algunos cines de México y se espera que se estrene este 2026 en Disney +.

Avatar: Fire and Ash ganó en esta categoría al igual que lo hicieron sus dos películas antecesoras. (IMDb)

Frankenstein - Netflix

Como se preveía, la película de Guillermo del Toro, Frankenstein, arrasó con las categorías de producción, llevándose tres premios Óscar: 'Mejor diseño de producción', 'Mejor maquillaje y peinado' y 'Mejor diseño de vestuario'. La película del mexicano también estuvo nominada a la categoría principal de la noche, aunque no ganó.

Jacob Elordi también estuvo nominado a 'Mejor actor de reparto'. (IMDb)

F1 - Apple TV

La también nominada a 'Mejor película', se llevó el premio a 'Mejor sonido' por lograr recrear el ruido de los motores de la Fórmula 1, así como de los espectadores en los grandes premios.