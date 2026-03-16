Recién terminó la ceremonia de la 98° edición de los Premios Óscar y oficialmente conocemos la lista de ganadores y ganadoras de una noche en que One Battle After Another se llevó la mayor cantidad de galardones. Aquí te diremos dónde puedes ver cada una de las películas y cortometrajes ganadores en las distintas categorías premiadas, desde mejor película hasta mejor cortometraje animado para que puedas armar un maratón post-Oscars.
Dónde ver TODAS las películas ganadoras de los Oscar 2026: One Battle After Another, Sinners, KPop Demon Hunters y más
Dónde ver todas las películas ganadoras de los premios Oscar
One Battle After Another - HBO Max
La película más premiada de la noche fue One Battle After Another, que logró llevarse a casa el Oscar más importante de la noche, 'Mejor película, así como 'Mejor edición', 'Mejor actor de reparto' para Sean Penn, 'Mejor Casting', 'Mejor guión adaptado' y 'Mejor dirección' para Paul Thomas Anderson. Además de HBO Max, se puede rentar en Apple TV.
Sinners - HBO Max
La película más nominada en la historia de los Premios Oscar, Sinners se llevó diversos galardones en la noche: 'Mejor guion original' para Ryan Coogler, 'Mejor banda sonora' y 'Mejor fotografía', donde, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer ganadora dentro de esta categoría en la historia de la ceremonia. Además, Micheal B. Jordan se proclamó como el ganador a 'Mejor actor', una de las categorías más peleadas de la noche, derrotando a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.
Hamnet - Cines
Otro de los filmes nominados a 'Mejor película' fue Hamnet, así como a 'Mejor dirección', entre otros premios, pero únicamente logró llevarse el Oscar a 'Mejor actriz' de la mano de Jessie Buckley , quien arrasó en toda la temporada de premios dentro de esta categoría. También se puede alquilar o rentar en YouTube.
Sentimental Value - Mubi
Otra de las categorías más peleadas de la noche fue 'Mejor película internacional'; sin embargo, la ganadora fue Sentimental Value de Noruega, que logró vencer a otra de las favoritas, The Secret Agent, así como a It Was Just an Accident, Sirât y The Voice of Hind Rajab.
La hora de la desaparición (Weapons) - HBO Max
Gracias a Amy Madigan, Weapons se convirtió en una película ganadora al Oscar, uniéndose al pequeño club de películas de terror que han logrado este mérito. La actriz se convirtió en la ganadora a Mejor actriz de reparto venciendo a Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas de Sentimental Value, a Wunmi Mosaku de Sinners y Teyana Taylor de One Battle After Another. Si no cuentas con una suscripción en HBO Max, puedes rentarla en Amazon Prime Video, Apple TV, Mercado Play y Google Play.
KPop Demon Hunters - Netflix
La película animada más famosa de 2025, KPop Demon Hunters, se llevó a casa el premio de 'Mejor película animada', derrotando a Zootopia 2, Arco, Elio y Little Amélie or the Character of Rain. También ganó 'Mejor canción original' por Golden.
Avatar: Fire and Ash - Cines y próximamente en Disney+
La última entrega de la saga Avatar, se llevó el Oscar a 'Mejores efectos visuales', venciendo a F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus y Sinners. Esta película aún se encuentra en algunos cines de México y se espera que se estrene este 2026 en Disney +.
Frankenstein - Netflix
Como se preveía, la película de Guillermo del Toro, Frankenstein, arrasó con las categorías de producción, llevándose tres premios Óscar: 'Mejor diseño de producción', 'Mejor maquillaje y peinado' y 'Mejor diseño de vestuario'. La película del mexicano también estuvo nominada a la categoría principal de la noche, aunque no ganó.
F1 - Apple TV
La también nominada a 'Mejor película', se llevó el premio a 'Mejor sonido' por lograr recrear el ruido de los motores de la Fórmula 1, así como de los espectadores en los grandes premios.
The Girl Who Cried Pearls - Mubi
En la categoría de cortometraje animado, The Girl Who Cried Pearls fue el ganador de la noche por encima de Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan y The Three Sisters.
The Singers - Netflix
Uno de los momentos más impactantes de la ceremonia fue el anuncio de un empate en la categoría de 'Mejor cortometraje live action'. El primero de los ganadores, The Singers está disponible en Netflix.
Two People Exchanging Saliva - The New Yorker / Vimeo
El segundo corto empatado en 'Mejor cortometraje live action' fue Two People Exchanging Saliva, el cual está disponible en internet.
All the Empty Rooms - Netflix
En la categoría de 'Mejor cortometraje documental', ganó All the Empty Rooms, que rinde homenaje a los niños que han fallecido en tiroteos escolares.
Mr Nobody Against Putin - Mubi
El premio a 'Mejor largometraje documental' fue para este corto de República Checa, dirigido por David Borenstein y Pavel Talankin.
Con el fin de los Premios Óscar, ha culminado oficialmente la temporada de premios de este 2026, siendo One Battle After Another la película más premiada de la noche, llevándose categorías principales como 'Mejor película', 'Mejor dirección' y 'Mejor guión adaptado'.