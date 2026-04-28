Maggie Gyllenhaal será presidenta del jurado del Festival de Venecia

Aunque el festival —organizado por La Biennale di Venezia— tiene más de ocho décadas de historia, las mujeres que han presidido el jurado siguen siendo minoría. Figuras como Lucrecia Martel, Annette Bening o Isabelle Huppert han ocupado este rol en años recientes, marcando ediciones con una sensibilidad distinta. La llegada de Gyllenhaal se suma a este proceso gradual de apertura, en el que Venecia intenta equilibrar representación y peso autoral dentro de su liderazgo.

Olivia Colman, Maggie Gyllenhaal y Dakota Johnson en la premier en Venecia de The Lost Daughter. (Marc Piasecki/Getty Images)

Antes de consolidarse como directora, Gyllenhaal construyó una carrera actoral de alto calibre, con títulos clave como Secretary, The Dark Knight y Crazy Heart, esta última le valió una nominación al Oscar. Su capacidad para moverse entre cine independiente y grandes producciones la posicionó como una intérprete versátil y arriesgada, siempre inclinada hacia personajes complejos.