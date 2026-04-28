La actriz y directora Maggie Gyllenhaal suma un nuevo hito en su carrera: será la presidenta del jurado internacional de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los encuentros cinematográficos más influyentes del mundo. Su nombramiento refuerza el peso de su mirada autoral dentro de la industria.
Maggie Gyllenhaal será presidenta del jurado del Festival de Venecia
La actriz y directora Maggie Gyllenhaal suma un nuevo hito en su carrera: será la presidenta del jurado internacional de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los encuentros cinematográficos más influyentes del mundo. Su nombramiento refuerza el peso de su mirada autoral dentro de la industria.
Aunque el festival —organizado por La Biennale di Venezia— tiene más de ocho décadas de historia, las mujeres que han presidido el jurado siguen siendo minoría. Figuras como Lucrecia Martel, Annette Bening o Isabelle Huppert han ocupado este rol en años recientes, marcando ediciones con una sensibilidad distinta. La llegada de Gyllenhaal se suma a este proceso gradual de apertura, en el que Venecia intenta equilibrar representación y peso autoral dentro de su liderazgo.
Antes de consolidarse como directora, Gyllenhaal construyó una carrera actoral de alto calibre, con títulos clave como Secretary, The Dark Knight y Crazy Heart, esta última le valió una nominación al Oscar. Su capacidad para moverse entre cine independiente y grandes producciones la posicionó como una intérprete versátil y arriesgada, siempre inclinada hacia personajes complejos.
Su transición a la dirección confirmó lo que muchos intuían: Gyllenhaal tenía una voz propia. Debutó con The Lost Daughter, una adaptación de la novela de Elena Ferrante que fue ampliamente celebrada por la crítica y premiada en festivales. Además, trabaja en nuevos proyectos como The Bride, reafirmando su interés por narrativas femeninas complejas y contemporáneas.
Bajo su presidencia, la próxima edición del festival no solo será un escaparate de lo mejor del cine mundial, sino también un espacio donde su sensibilidad podría marcar el rumbo de los premios más codiciados, incluido el León de Oro.
El festival de Cine de Venecia se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre, en la ciudad italiana.