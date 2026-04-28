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Cultura

Maggie Gyllenhaal será presidenta del jurado del Festival de Venecia

Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado en Venecia, sumándose a la corta lista de mujeres en el cargo y consolidando su peso como una de las cineastas clave del momento.
mar 28 abril 2026 11:46 AM
Award Winners Photocall - The 78th Venice International Film Festival
Maggie Gyllenhaal. (Marc Piasecki/Getty Images)

La actriz y directora Maggie Gyllenhaal suma un nuevo hito en su carrera: será la presidenta del jurado internacional de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los encuentros cinematográficos más influyentes del mundo. Su nombramiento refuerza el peso de su mirada autoral dentro de la industria.

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Aunque el festival —organizado por La Biennale di Venezia— tiene más de ocho décadas de historia, las mujeres que han presidido el jurado siguen siendo minoría. Figuras como Lucrecia Martel, Annette Bening o Isabelle Huppert han ocupado este rol en años recientes, marcando ediciones con una sensibilidad distinta. La llegada de Gyllenhaal se suma a este proceso gradual de apertura, en el que Venecia intenta equilibrar representación y peso autoral dentro de su liderazgo.

"The Lost Daughter" Photocall - The 78th Venice International Film Festival
Olivia Colman, Maggie Gyllenhaal y Dakota Johnson en la premier en Venecia de The Lost Daughter. (Marc Piasecki/Getty Images)

Antes de consolidarse como directora, Gyllenhaal construyó una carrera actoral de alto calibre, con títulos clave como Secretary, The Dark Knight y Crazy Heart, esta última le valió una nominación al Oscar. Su capacidad para moverse entre cine independiente y grandes producciones la posicionó como una intérprete versátil y arriesgada, siempre inclinada hacia personajes complejos.

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Su transición a la dirección confirmó lo que muchos intuían: Gyllenhaal tenía una voz propia. Debutó con The Lost Daughter, una adaptación de la novela de Elena Ferrante que fue ampliamente celebrada por la crítica y premiada en festivales. Además, trabaja en nuevos proyectos como The Bride, reafirmando su interés por narrativas femeninas complejas y contemporáneas.

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Fotograma de Secretary. (Cortesía. )

Bajo su presidencia, la próxima edición del festival no solo será un escaparate de lo mejor del cine mundial, sino también un espacio donde su sensibilidad podría marcar el rumbo de los premios más codiciados, incluido el León de Oro.

El festival de Cine de Venecia se llevará a cabo del 2 al 12 de septiembre, en la ciudad italiana.

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Festival de Cine de Venecia

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abril 2026

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