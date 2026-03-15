Misty Copeland, la invitada a los Oscar que incomodará a Timothée Chalamet

¿Quién es Misty Copeland?

Misty Copeland es una bailarina de ballet estadounidense considerada una de las figuras más influyentes de la danza contemporánea.

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Fue la primera mujer afroamericana en convertirse en bailarina principal del American Ballet Theatre en 2015, una de las compañías más importantes del mundo. Su ascenso fue histórico porque el ballet clásico ha tenido tradicionalmente muy poca diversidad racial en sus filas principales.

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Copeland también es conocida por:

Haber empezado ballet relativamente tarde, a los 13 años, algo poco común en esta disciplina.



Convertirse en autora y activista , hablando sobre diversidad y acceso en el mundo del ballet.



, hablando sobre diversidad y acceso en el mundo del ballet. Publicar memorias como Life in Motion .



. Participar en campañas, proyectos culturales y apariciones mediáticas que acercan el ballet a nuevas audiencias.

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Por su impacto cultural, Copeland se ha convertido en un símbolo de representación en las artes escénicas y suele ser invitada a eventos importantes de la cultura y el entretenimiento, como los Academy Awards.