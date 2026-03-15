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Espectáculos

Misty Copeland, la invitada a los Oscar que incomodará a Timothée Chalamet

La polémica por los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet resurge tras la invitación de la estrella del ballet Misty Copeland a los Academy Awards; su asistencia podría incomodar al actor.
dom 15 marzo 2026 03:59 PM
Misty-Copeland-Oscar

La invitación de la estrella del ballet Misty Copeland a los Academy Awards ha reavivado la conversación en torno a los recientes comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera. Mientras la gala celebra distintas expresiones artísticas, algunos observadores consideran que la presencia de la reconocida bailarina podría resultar un momento incómodo para el actor, cuyas declaraciones sobre estas disciplinas generaron críticas en redes y dentro del mundo de la danza y la música.

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¿Quién es Misty Copeland?

Misty Copeland es una bailarina de ballet estadounidense considerada una de las figuras más influyentes de la danza contemporánea.

American Ballet 75th Anniversary Fall Gala
Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Fue la primera mujer afroamericana en convertirse en bailarina principal del American Ballet Theatre en 2015, una de las compañías más importantes del mundo. Su ascenso fue histórico porque el ballet clásico ha tenido tradicionalmente muy poca diversidad racial en sus filas principales.

62nd Annual GRAMMY Awards - Arrivals
Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Copeland también es conocida por:

  • Haber empezado ballet relativamente tarde, a los 13 años, algo poco común en esta disciplina.
  • Convertirse en autora y activista, hablando sobre diversidad y acceso en el mundo del ballet.
  • Publicar memorias como Life in Motion.
  • Participar en campañas, proyectos culturales y apariciones mediáticas que acercan el ballet a nuevas audiencias.
American Ballet Theatre Fall Gala - Arrivals
Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for American Ballet)

Por su impacto cultural, Copeland se ha convertido en un símbolo de representación en las artes escénicas y suele ser invitada a eventos importantes de la cultura y el entretenimiento, como los Academy Awards.

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La razón por la que su presencia podría resultar incómoda para Timothée Chalamet

La presencia de Misty Copeland podría resultar incómoda para Timothée Chalamet porque el actor ha estado recientemente en el centro de críticas por comentarios que hizo sobre el ballet y la ópera: “No quiero trabajar en ballet ni en ópera ni en cosas donde es como: ‘Oye, mantengamos esto vivo, aunque ya a nadie le importe'".

"A Complete Unknown" - Photocall
Getty Images (Jeff Spicer/Getty Images)

Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos miembros de la comunidad artística como despectivas hacia estas disciplinas, lo que provocó debate en redes y entre figuras del mundo de la danza y la ópera.

American Ballet Theatre Fall Gala - Arrivals
Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for American Ballet)

Dado que Copeland es una de las bailarinas más influyentes y respetadas del ballet, y una figura clave del American Ballet Theatre, su presencia en un evento de alto perfil como los Academy Awards inevitablemente vuelve a poner el tema sobre la mesa.

"A Complete Unknown" Premiere - 75th Berlinale International Film Festival
Getty Images (Andreas Rentz/Getty Images)

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Respuesta de Misty Copeland a los comentarios de Timothée Chalamet

Durante una entrevista en el panel de la marca Aveeno, Misty Copeland habló acerca de la polémica de los comentarios del actor.

15th Annual AAFCA Awards
Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images)

“Primero tengo que decir que es muy interesante que me haya invitado a formar parte de la promoción de Marty Supreme con respecto a mi forma de arte”.

Copeland llevó una chaqueta con la marca de Marty Supreme en una publicación de Instagram a finales de 2025, mientras que otra publicación compartida en la cuenta oficial de la película mostraba a la bailarina cuando era niña practicando ballet, acompañada del mensaje: “Dream Big” (“Sueña en grande”).

Glamour Celebrates 2021 Women of the Year Awards - Arrivals
Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Glamour)

En el clip compartido en redes sociales, Misty Copeland también señaló que hay “una razón por la que la ópera y el ballet han existido durante más de 400 años” y añadió que Timothée Chalamet “no sería actor ni tendría las oportunidades que tiene como estrella de cine si no fuera por la ópera y el ballet y su relevancia en ese medio. Así que todas estas disciplinas tienen un lugar y no deberíamos compararlas”.

Misty Copeland's Debut Performance In Broadway's "On The Town"
Getty Images (Brad Barket/Getty Images)

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Ballet Timothée Chalamet

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