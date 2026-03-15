Cassandra Kulukundis gana el primer Oscar a Mejor Casting y dedica el premio a los directores invisibles del cine

La directora de casting comenzó agradeciendo a quienes lucharon para que la categoría existiera. “Obviamente tengo que agradecer a la Academia por haber añadido esta categoría y a los directores de casting que lucharon incansablemente para que esto sucediera, a pesar de todos los obstáculos”.

Cassandra Kulukundis, Chae Infiniti, en los Oscar 2026. (Emma McIntyre/Getty Images)

Pero su momento más poderoso llegó cuando dedicó el premio a quienes nunca recibieron crédito por su trabajo. “Les dedico esto a ustedes y a los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad de llegar aquí, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de que su nombre apareciera en la película”.

Kulukundis también habló de su larga colaboración con el director Paul Thomas Anderson, con quien ha trabajado durante décadas. Con humor, describió cómo es trabajar en uno de sus proyectos. “Cuando Paul Thomas Anderson te llama, entras en el programa de protección de testigos de la PTA y literalmente no hablas con tus amigos ni con tu familia… a menos que tengan a alguien adecuado para la película”.

