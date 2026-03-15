Cassandra Kulukundis gana el primer Oscar a Mejor Casting y dedica el premio a los directores invisibles del cine

La historia de los premios Oscar cambió esta noche. Por primera vez, reconocieron oficialmente el trabajo de los directores de casting, y la primera estatuilla en esta categoría fue para Cassandra Kulukundis por One Battle After Another.
Su discurso fue tan emotivo como revelador: una mezcla de humor, memoria histórica y reconocimiento para una profesión que durante décadas permaneció en las sombras de Hollywood.
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La directora de casting comenzó agradeciendo a quienes lucharon para que la categoría existiera. “Obviamente tengo que agradecer a la Academia por haber añadido esta categoría y a los directores de casting que lucharon incansablemente para que esto sucediera, a pesar de todos los obstáculos”.
Pero su momento más poderoso llegó cuando dedicó el premio a quienes nunca recibieron crédito por su trabajo. “Les dedico esto a ustedes y a los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad de llegar aquí, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de que su nombre apareciera en la película”.
Kulukundis también habló de su larga colaboración con el director Paul Thomas Anderson, con quien ha trabajado durante décadas. Con humor, describió cómo es trabajar en uno de sus proyectos. “Cuando Paul Thomas Anderson te llama, entras en el programa de protección de testigos de la PTA y literalmente no hablas con tus amigos ni con tu familia… a menos que tengan a alguien adecuado para la película”.
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La directora de casting también aprovechó el escenario para reconocer a los equipos detrás de cámara que hacen posible una producción cinematográfica. El premio también fue un momento de celebración para una colaboración creativa que ha durado más de tres décadas. “Diez películas. Llevamos más de 30 años haciendo esto. Crecimos juntos… y esto es una locura”.
Con este momento histórico, la Academia finalmente reconoce a una de las disciplinas más influyentes del cine: el arte de elegir a las personas que dan vida a una historia. Y desde ahora, el casting ya tiene su propio Oscar.