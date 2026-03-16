Epstein y todas las bromas de Conan O´Brien que incomodaron en los Oscar

Las bromas de Conan O´Brien que incomodaron en los Oscar

El comediante no tuvo reparos en incluir temas sensibles en su monólogo, desde la polémica por los archivos de Jeffrey Epstein hasta el conflicto entre Estados Unidos e Irán, además de burlarse de los comentarios de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, y de las discusiones en Hollywood sobre el creciente uso de la inteligencia artificial en la industria del cine.

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“Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a mejor actor o mejor actriz. Un portavoz británico dijo: ‘Sí, pero al menos nosotros arrestamos a nuestros pedófilos’", bromeó Conan O’Brien, en referencia al arresto el mes pasado del ex príncipe Prince Andrew, sospechoso de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.

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O’Brien tampoco perdió tiempo antes de bromear sobre la polémica que enfrentó Timothée Chalamet después de decir durante un foro público en febrero que “a nadie le importa ya el ballet ni la ópera”.

“La seguridad está extremadamente reforzada esta noche”, dijo Conan O’Brien. “Me dicen que hay preocupaciones por posibles ataques tanto de la comunidad de la ópera como de la del ballet.”

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El comediante también advirtió que la ceremonia “podría volverse política” y añadió que “si eso te incomoda, hay unos Oscars alternativos presentados por Kid Rock”, en referencia al espectáculo alternativo al medio tiempo del Super Bowl organizado por Turning Point USA.

“Es en el Dave & Buster's de la calle de abajo”, remató

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Pero Conan O’Brien no solo asistió a los Oscar como anfitrión. También forma parte del elenco de una de las películas nominadas, If I Had Legs I'd Kick You. En la película, O’Brien interpreta a un terapeuta junto a Rose Byrne, quien está nominada a mejor actriz.

“Estuve en una película con la encantadora Rose Byrne”, dijo O’Brien desde el escenario. “Mi coprotagonista Rose Byrne está nominada a mejor actriz por If I Had Legs I'd Kick You. Sí, es difícil actuar en una escena con alguien de quien siempre has tenido un enorme crush, pero Rose, hiciste un trabajo fantástico”

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El comediante Conan O’Brien también bromeó sobre el auge de la inteligencia artificial en Hollywood al declarar que será “el último presentador humano de los Oscar”.

Además, hizo una referencia irónica a los titulares sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“El año pasado, cuando presenté, Los Angeles estaba en llamas”, dijo. “Pero este año, ¡todo va de maravilla!”.