Oscars 2026: quiénes cantarán en la ceremonia y los shows inspirados en Sinners y KPop Demon Hunters

La ceremonia número 98 de los premios Oscar promete convertir la música en protagonista. Los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan anunciaron el lineup de artistas que subirán al escenario en una gala que será conducida por Conan O’Brien y que se transmitirá el 15 de marzo desde el Dolby Theatre.

Este año, la Academia apuesta por convertir los números musicales en verdaderos momentos cinematográficos. Según los productores, las actuaciones estarán inspiradas en dos fenómenos culturales recientes del cine: Sinners —la película con más nominaciones en la historia del Oscar— y el éxito global de animación KPop Demon Hunters.

