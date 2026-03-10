Publicidad

Espectáculos

Oscars 2026: quiénes cantarán en la ceremonia y los shows inspirados en Sinners y KPop Demon Hunters

La Academia apuesta por grandes momentos musicales inspirados en dos fenómenos del cine reciente: 'Sinners' y 'KPop Demon Hunters', con performances diseñados como homenajes cinematográficos.
mar 10 marzo 2026 12:40 PM
Clive Davis and the Recording Academy Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Avery Lipman & Monte Lipman - Inside
Audrey Nuna, EJAE, y Rei Ami durante se presentación en los premios Grammy 2026. (Emma McIntyre/Getty Images for The Recording A)

La ceremonia número 98 de los premios Oscar promete convertir la música en protagonista. Los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan anunciaron el lineup de artistas que subirán al escenario en una gala que será conducida por Conan O’Brien y que se transmitirá el 15 de marzo desde el Dolby Theatre.

Este año, la Academia apuesta por convertir los números musicales en verdaderos momentos cinematográficos. Según los productores, las actuaciones estarán inspiradas en dos fenómenos culturales recientes del cine: Sinners —la película con más nominaciones en la historia del Oscar— y el éxito global de animación KPop Demon Hunters.

El segmento dedicado a KPop Demon Hunters abrirá con una mezcla de instrumentistas tradicionales coreanos y coreografía inspirada en el folclore que da forma a la historia del filme. La secuencia culminará con la interpretación de la canción nominada al Oscar “Golden”, interpretada por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces del grupo ficticio HUNTR/X dentro de la película.

32nd Annual Actor Awards - Show
Miles Caton, interprete del tema nominado a los Oscar por Sinners. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Por su parte, el tributo a Sinners explorará el papel de la música dentro de la narrativa del filme y lo transformará en un momento escénico con tintes cinematográficos. Miles Caton y Raphael Saadiq interpretarán la canción nominada “I Lied To You”, acompañados por un elenco de músicos y artistas invitados.

Entre ellos destacan figuras clave de la música y la danza como Misty Copeland, los guitarristas Eric Gales y Buddy Guy, así como artistas contemporáneos como Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram y Shaboozey, en un homenaje al estilo visual y sonoro de la película.

97th Oscars, Academy Awards
Ariana Grande durante su actuación en los premios Oscar 2025. (Richard Harbaugh/Richard Harbaugh / The Academy)

La gala también contará con la participación especial del tenor pop Josh Groban junto al Los Angeles Master Chorale, ampliando el abanico musical de una ceremonia que busca celebrar la relación entre música y narrativa cinematográfica.

La edición 98 de los Oscar se celebrará el 15 de marzo y será transmitida en México en vivo por TNT y vía streaming en HBO Max para más de 200 territorios alrededor del mundo. Mientras se acerca la fecha, los productores anticipan que aún habrá más nombres y sorpresas por anunciar en el escenario más famoso de Hollywood.

