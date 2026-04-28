El regreso de Cirque du Soleil a México no es solo una gira más: es una declaración de que el espectáculo en vivo sigue evolucionando. En 2026, la compañía canadiense aterriza con ECHO, una propuesta que apuesta por la emoción, la conciencia ambiental y una puesta en escena que empuja los límites de lo que entendemos como circo contemporáneo.
Cirque du Soleil vuelve a México con ECHO: el espectáculo que promete reinventar la magia bajo la Gran Carpa
El regreso de Cirque du Soleil a México no es solo una gira más: es una declaración de que el espectáculo en vivo sigue evolucionando. En 2026, la compañía canadiense aterriza con ECHO, una propuesta que apuesta por la emoción, la conciencia ambiental y una puesta en escena que empuja los límites de lo que entendemos como circo contemporáneo.
Lejos de repetir fórmulas, ECHO plantea una historia centrada en la conexión entre humanos, animales y naturaleza. A través del viaje de Future —una joven curiosa que se enfrenta a un mundo moldeado por sus propias decisiones—, el show construye una narrativa donde la empatía y el cambio se convierten en el verdadero acto central. Todo ocurre bajo una estética futurista dominada por un misterioso cubo que transforma el entorno y simboliza las posibilidades del mundo que habitamos.
La experiencia, como es tradición en Cirque du Soleil, no se limita a la acrobacia. Música en vivo, proyecciones envolventes y una banda sonora original acompañan números que prometen ser de los más ambiciosos de su repertorio reciente. Se trata, además, de su vigésima producción bajo la icónica Gran Carpa, un formato que mantiene la cercanía con el público y potencia el impacto visual del espectáculo.
La gira por México arrancará en Querétaro del 3 al 27 de septiembre, para después llegar a Guadalajara del 9 de octubre al 1 de noviembre. Finalmente, la temporada más larga será en la Ciudad de México, donde el espectáculo se instalará del 13 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027 en Santa Fe, consolidando a la capital como uno de los mercados clave para la compañía.
En cuanto a los boletos, la preventa con Banamex se llevará a cabo el 29 y 30 de abril, mientras que la venta general iniciará el 1 de mayo. Con ECHO, Cirque du Soleil no solo regresa: redefine su propia esencia y plantea una pregunta que trasciende el escenario—¿qué mundo estamos construyendo juntos?