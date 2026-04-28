Cirque du Soleil vuelve a México con ECHO: el espectáculo que promete reinventar la magia bajo la Gran Carpa

Lejos de repetir fórmulas, ECHO plantea una historia centrada en la conexión entre humanos, animales y naturaleza. A través del viaje de Future —una joven curiosa que se enfrenta a un mundo moldeado por sus propias decisiones—, el show construye una narrativa donde la empatía y el cambio se convierten en el verdadero acto central. Todo ocurre bajo una estética futurista dominada por un misterioso cubo que transforma el entorno y simboliza las posibilidades del mundo que habitamos.

Momento del espectáculo. (Cortesía. )

La experiencia, como es tradición en Cirque du Soleil, no se limita a la acrobacia. Música en vivo, proyecciones envolventes y una banda sonora original acompañan números que prometen ser de los más ambiciosos de su repertorio reciente. Se trata, además, de su vigésima producción bajo la icónica Gran Carpa, un formato que mantiene la cercanía con el público y potencia el impacto visual del espectáculo.

