Autumn Durald Arkapaw hace historia: la primera mujer que gana el Oscar a Mejor Fotografía

Fue una imagen poderosa: una industria que durante décadas mantuvo la cinematografía como uno de sus territorios más masculinos comenzaba, finalmente, a reconocer una nueva generación de miradas.

Una categoría históricamente cerrada

La victoria de Durald Arkapaw llega después de años de avances lentos pero significativos. Durante casi nueve décadas, la categoría de Mejor Fotografía fue dominada exclusivamente por hombres.

La primera grieta en esa barrera llegó en 2018 con la nominación de Rachel Morrison por su trabajo en Mudbound. Su fotografía —marcada por tonos terrosos y una sensibilidad íntima para retratar el sur de Estados Unidos— fue un hito: nunca antes una mujer había sido nominada en la categoría.

Autumn Durald Arkapaw gana el Oscar y rompe una barrera histórica en Mejor Fotografía. (Archivo.)

Tres años después, la australiana Ari Wegner volvió a colocar el nombre de una mujer entre los finalistas gracias a su trabajo en The Power of the Dog. Su uso de paisajes abiertos y silencios visuales fue clave para construir la tensión psicológica de la película dirigida por Jane Campion.

El avance continuó en 2022 cuando Mandy Walker fue nominada por Elvis. Su cinematografía capturó la energía explosiva del espectáculo creado por Baz Luhrmann, combinando glamour, nostalgia y una estética visual electrizante.

Pero ninguna de ellas logró llevarse la estatuilla.

