Autumn Durald Arkapaw hace historia: la primera mujer que gana el Oscar a Mejor Fotografía

La historia finalmente cambió de encuadre. En una noche que quedará registrada en los libros de la industria, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar el premio a Mejor Fotografía en los Premios Oscar.
El momento no solo fue histórico por la estatuilla. Durante su discurso de aceptación, la cinematógrafa pidió a todas las mujeres presentes en la sala que se pusieran de pie, transformando su triunfo en una declaración colectiva sobre la presencia femenina detrás de la cámara.
Publicidad
Fue una imagen poderosa: una industria que durante décadas mantuvo la cinematografía como uno de sus territorios más masculinos comenzaba, finalmente, a reconocer una nueva generación de miradas.
Una categoría históricamente cerrada
La victoria de Durald Arkapaw llega después de años de avances lentos pero significativos. Durante casi nueve décadas, la categoría de Mejor Fotografía fue dominada exclusivamente por hombres.
La primera grieta en esa barrera llegó en 2018 con la nominación de Rachel Morrison por su trabajo en Mudbound. Su fotografía —marcada por tonos terrosos y una sensibilidad íntima para retratar el sur de Estados Unidos— fue un hito: nunca antes una mujer había sido nominada en la categoría.
Tres años después, la australiana Ari Wegner volvió a colocar el nombre de una mujer entre los finalistas gracias a su trabajo en The Power of the Dog. Su uso de paisajes abiertos y silencios visuales fue clave para construir la tensión psicológica de la película dirigida por Jane Campion.
El avance continuó en 2022 cuando Mandy Walker fue nominada por Elvis. Su cinematografía capturó la energía explosiva del espectáculo creado por Baz Luhrmann, combinando glamour, nostalgia y una estética visual electrizante.
Pero ninguna de ellas logró llevarse la estatuilla.
Publicidad
Autumn Durald Arkapaw y e
l momento que cambia la historia
Ese capítulo finalmente se reescribió con la victoria de Autumn Durald Arkapaw. La directora de fotografía, reconocida por un estilo elegante, contemporáneo y profundamente narrativo, ha construido una carrera que cruza cine independiente, televisión de prestigio y grandes producciones de Hollywood.
Su triunfo no solo rompe un récord histórico dentro de la Academia; también marca un punto de inflexión para la representación en una de las disciplinas más técnicas del cine.
El gesto de invitar a las mujeres presentes a ponerse de pie reforzó ese mensaje: la victoria no era solo personal, sino generacional. Durante décadas, las mujeres estuvieron prácticamente ausentes en los departamentos de cámara de las grandes producciones. Hoy, nuevas generaciones de cineastas y cinematógrafas están cambiando esa realidad.