John Stamos y Palm Royale: glamour, poder y comedia para hablar de lo que seguimos fingiendo hoy

Aunque Palm Royale está ambientada a finales de los años 60, John Stamos tiene claro que la serie dialoga directamente con la actualidad. En entrevista, el actor subraya que la obsesión por el estatus y la imagen no sólo sigue vigente, sino que hoy es más intensa que nunca.
“Probablemente sea más frecuente ahora que en aquel entonces, especialmente con las redes sociales y todos intentando superarse”, afirma, señalando cómo la ficción funciona como un espejo incómodo del presente.
Stamos profundiza en la idea de que Palm Royale retrata una dinámica social que hoy se amplifica a través de las pantallas. “Todos están con sus teléfonos intentando ver estas vidas fabulosas que en realidad no son reales”, dice el actor, remarcando que la competencia por parecer exitosos atraviesa generaciones. Para él, la serie expone ese impulso constante por “ser más fabuloso que el otro”, una tensión que define tanto a sus personajes como a la cultura contemporánea.
El primer día en el set y la química con Kristen Wiig
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llega cuando Stamos recuerda su primer día de rodaje junto a Kristen Wiig. “Estaba trabajando con Kristen Wiig en una cena romántica… fue emocionante y me ayudó mucho a encontrar el personaje”, relata. La conexión fue inmediata: “Tuvimos química instantánea… ese primer día marcó el tono de todo lo que vendría después”, confiesa, destacando el espíritu lúdico que definió la relación entre ambos personajes.
Comedia como arma para hablar de cosas serias
Para Stamos, la comedia no solo es un recurso narrativo, sino una herramienta esencial para abordar temas complejos. “Creo que la comedia es la mejor manera, con un toque de azúcar”, asegura. En un contexto social marcado por la polarización, el actor defiende el valor de reírse del poder, la imagen y la hipocresía: “Poder encender la televisión, evadirse y reír durante una hora es más necesario que nunca”.
Uno de los ejes de Palm Royale es la disección del poder y sus contradicciones. Stamos lo resume con claridad: “Realmente ves las grietas en las personas con poder… personajes que lo tienen todo, pero carecen de moral”. Para el actor, mostrar el destino de estos personajes es una forma de provocar reflexión: “Es bueno que la gente piense: ‘así no debería ser’”, señala.
Construir a Dusty Magic: fragilidad detrás del encanto
Sobre su personaje, el Dr. Dusty Magic, Stamos revela que lo concibió desde la fragilidad emocional más que desde el cinismo. “Al principio parece un tipo astuto, pero luego se ve que realmente se preocupa por ella”, explica. El actor destaca que Dusty termina siendo “el único buen tipo que llega a su vida”, lo que convierte su arco narrativo en uno de los más emotivos de la serie.
Vestuario, música y la magia de los años 60
El proceso creativo también pasó por el diseño visual y sonoro. “Todo empezó con el vestuario… me puse el traje, el sombrero, las gafas y el tipo cobró vida”, recuerda. Stamos confiesa que, aunque no vivió plenamente esa época, siente una conexión especial con ella: “La música de los 60 era optimista, tenía esperanza… siempre la llamo música del corazón” .
¿De qué trata
Palm Royale
y dónde verla?
Palm Royale es una serie de comedia dramática ambientada en la alta sociedad de Palm Beach a finales de los años 60, donde el glamour, la ambición y la sátira social se entrelazan para retratar un mundo obsesionado con el estatus. Protagonizada por Kristen Wiig y John Stamos, la serie utiliza el humor elegante para cuestionar el poder, la apariencia y la moral. Palm Royale está disponible en Apple TV+, donde puede verse completa bajo suscripción.