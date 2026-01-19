John Stamos y Palm Royale: glamour, poder y comedia para hablar de lo que seguimos fingiendo hoy

Stamos profundiza en la idea de que Palm Royale retrata una dinámica social que hoy se amplifica a través de las pantallas. “Todos están con sus teléfonos intentando ver estas vidas fabulosas que en realidad no son reales”, dice el actor, remarcando que la competencia por parecer exitosos atraviesa generaciones. Para él, la serie expone ese impulso constante por “ser más fabuloso que el otro”, una tensión que define tanto a sus personajes como a la cultura contemporánea.

El primer día en el set y la química con Kristen Wiig

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista llega cuando Stamos recuerda su primer día de rodaje junto a Kristen Wiig. “Estaba trabajando con Kristen Wiig en una cena romántica… fue emocionante y me ayudó mucho a encontrar el personaje”, relata. La conexión fue inmediata: “Tuvimos química instantánea… ese primer día marcó el tono de todo lo que vendría después”, confiesa, destacando el espíritu lúdico que definió la relación entre ambos personajes.

Kristen Wiig y John Stamos en “Palm Royale”, disponible en Apple TV. (Cortesía. )

Comedia como arma para hablar de cosas serias

Para Stamos, la comedia no solo es un recurso narrativo, sino una herramienta esencial para abordar temas complejos. “Creo que la comedia es la mejor manera, con un toque de azúcar”, asegura. En un contexto social marcado por la polarización, el actor defiende el valor de reírse del poder, la imagen y la hipocresía: “Poder encender la televisión, evadirse y reír durante una hora es más necesario que nunca”.

Uno de los ejes de Palm Royale es la disección del poder y sus contradicciones. Stamos lo resume con claridad: “Realmente ves las grietas en las personas con poder… personajes que lo tienen todo, pero carecen de moral”. Para el actor, mostrar el destino de estos personajes es una forma de provocar reflexión: “Es bueno que la gente piense: ‘así no debería ser’”, señala.

