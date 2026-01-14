Nikki Glaser, host de los Golden Globes 2026, reveló la broma que tenía preparada para Sydney Sweeney

¿Qué chiste iba a contar Nikki Glaser sobre Sydney Sweeney?

Glaser explicó en su entrevista que había preparado una broma punzante basada en el desempeño en taquilla de Christy, tema sensible para la actriz por su decepcionante paso por las salas de cines, el cual dejó mucho que desear.

Glaser esperaba abrir los Golden Globes 2026 con dicho chiste, el cual se lee: "Esta es una noche de celebración, pero no podemos ignorar que es un momento raro en Hollywood. La gente simplemente ya no va al cine a ver cosas... Y si no me creen, hubo una película este año en la que Sydney Sweeney interpretaba a una lesbiana que solo rebotaba con shorts diminutos durante dos horas y recaudó 14 dólares”.

El plan se arruinó cuando Sweeney confirmó que no asistiría a la premiación, por lo que no habría tenido sentido decirlo si la persona mencionada no estaba presente, afirmó la comediante.

Sydney Sweeney (Getty Images)

Más que por su trama, la película Christy se volvió famosa en redes sociales por la baja cantidad que recaudó en taquillas.

En su fin de semana inaugural, logró recaudar sólo $1.3 millones de dólares en Estados Unidos, cerrando su paso por cines con $1.9 millones de dólares, demostrando un bajo impacto.