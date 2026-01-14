Nikki Glaser, host de los Golden Globes 2026, reveló la broma que tenía preparada para Sydney Sweeney

Durante su reciente aparición en un programa de radio, la comediante Nikki Glaser, host de los Golden Globes por segundo año consecutivo, reveló algunos chistes que no pudieron ser contados en el programa final.
Entre ellos, uno particularmente hiriente para una de las actrices más famosas del momento: Sydney Sweeney. ¿El punchline? La falta de éxito de su película Christy.
¿Qué chiste iba a contar Nikki Glaser sobre Sydney Sweeney?
Glaser explicó en su entrevista que había preparado una broma punzante basada en el desempeño en taquilla de Christy, tema sensible para la actriz por su decepcionante paso por las salas de cines, el cual dejó mucho que desear.
Glaser esperaba abrir los Golden Globes 2026 con dicho chiste, el cual se lee: "Esta es una noche de celebración, pero no podemos ignorar que es un momento raro en Hollywood. La gente simplemente ya no va al cine a ver cosas... Y si no me creen, hubo una película este año en la que Sydney Sweeney interpretaba a una lesbiana que solo rebotaba con shorts diminutos durante dos horas y recaudó 14 dólares”.
El plan se arruinó cuando Sweeney confirmó que no asistiría a la premiación, por lo que no habría tenido sentido decirlo si la persona mencionada no estaba presente, afirmó la comediante.
Más que por su trama, la película Christy se volvió famosa en redes sociales por la baja cantidad que recaudó en taquillas.
En su fin de semana inaugural, logró recaudar sólo $1.3 millones de dólares en Estados Unidos, cerrando su paso por cines con $1.9 millones de dólares, demostrando un bajo impacto.
¿Qué otros chistes quedaron descartados de los Golden Globes 2026?
El chiste de Sydney Sweeney no fue el único material que quedó fuera del guión final. Nikki Glsser reveló otros chistes que estaban incluidos originalmente pero decidió eliminar antes de presentarse.
Entre los nombres que podrían haber tenido su momento de comedia se encontraban Julia Roberts, Jonathan Bailey y Tilly Norwood, la infame actriz hecha con IA el año pasado.
Sobre Jonathan Bailey, Nikki tenía planeado decir: “El primer hombre abiertamente gay en ser nombrado el hombre más sexy del año por People. Al inicio pensé '¿Realmente hace falta decir la palabra abiertamente?'. Después vi la lista de ganadores anteriores y dije: 'Oh, sí hace falta'".
A pesar de su ingenio al crearlo, el chiste sobre Tilly Norwood terminó siendo descartado por tocar temas de acoso sexual que causarían más disgusto que risa.
Afirma que, originalmente, bromearía sobre dicha actriz con: "Todo el mundo está preocupado por la IA. Tilly Norwood es la primera estrella completamente generada por inteligencia artificial y, de alguna manera, también fue agredida sexualmente por tres ejecutivos diferentes".
Por otro lado, la versión original de los chistes sobre Julia Roberts eran mucho más pesados que el que terminó diciendo. Sin embargo, confesó que Julia es tan querida por todo el mundo, que las pruebas realizadas con público de muestra tenían sólo reacciones negativas al escucharla ser "irrespetuosa" hacia ella.
Al compartir los chistes que nunca llegaron al escenario de los Golden Globes, Nikki Glaser demostró que incluso los hosts más atrevidos deben cuidar cierta línea para no romper el encanto de una de las noches más importantes del año en Hollywood.