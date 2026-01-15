Chris Noth desata polémica con comentario sobre Sarah Jessica Parker tras su homenaje en los Golden Globes

La actriz fue recientemente homenajeada con el Premio Carol Burnett en la antesala de los Golden Globes, un reconocimiento a su trayectoria que celebró su icónico papel de Carrie Bradshaw en la exitosa franquicia televisiva y cinematográfica.

El incidente sucedió en la cuenta de Instagram de Noth, donde publicó una fotografía desde el gimnasio con la frase “Que le jodan al año nuevo. ¡Vamos!”. Poco después, un usuario comentó, en tono sarcástico, si se refería a “Sarah Jessica Parker y su premio”.

Noth respondió de forma escueta: “Correcto”, desatando una ola de reacciones y especulación sobre si su intención era criticar a la actriz.

La respuesta no pasó desapercibida para los seguidores de la antigua pareja televisiva, quienes vincularon el comentario con tensiones previas entre ambos.