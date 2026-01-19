‘El caballero de los Siete Reinos’ la saga literaria detrás de la nueva serie de HBO

El papel del libro dentro del universo GOT

Aunque las historias de Dunk y Egg ocurren casi un siglo antes de Game of Thrones y 80 años después de House of The Dragon, su inclusión en el canon literario amplía el trasfondo de la historia Targaryen y los Siete Reinos. La obra no sólo enriquece el lore de la saga, sino que también muestra aspectos menos explorados de la sociedad de Westeros, como las vidas de los caballeros itinerantes y los conflictos menores entre casas nobles.

Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Myha'la Herrold y Steve Toussaint junto a George R.R. Martin durante la premier en Alamenia. (Gerald Matzka/Getty Images)

Conexión con los fanáticos y su legado

Para los fans de Canción de Hielo y Fuego, El caballero de los Siete Reinos ocupa un lugar especial: combina el estilo narrativo profundo de Martin con personajes encantadores y un tono más ligero. Los lectores que descubrieron estas historias antes de la adaptación televisiva han elogiado su riqueza y su capacidad de expandir el universo sin perder la esencia que hizo famosa a la saga.

Expectativas ante la adaptación de HBO

La serie de HBO, basada principalmente en The Hedge Knight, la primera de las historias recopiladas, llega con grandes expectativas tanto de críticos como de fanáticos. Esta adaptación promete explorar el trasfondo de dos personajes entrañables y ofrecer un enfoque fresco sobre el mundo de Westeros, con menos dragones y grandes guerras, pero con más humanidad y aventura cercana.



