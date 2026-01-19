Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

‘El caballero de los Siete Reinos’ la saga literaria detrás de la nueva serie de HBO

Descubre la saga El caballero de los Siete Reinos, a su autor George R.R. Martin, su importancia en el universo GOT y por qué los fans están emocionados por su adaptación televisiva.
lun 19 enero 2026 11:09 AM
KOTSK_101_06172024_SH_0383_r2.jpg
Fotograma de El caballero de los siete reinos. (Steffan Hill / Cortesía. )

La nueva serie de HBO El caballero de los Siete Reinos, que estrenó este fin de semana, toma su inspiración directamente de la obra homónima de George R.R. Martin, un conjunto de relatos ambientados en el universo de Canción de Hielo y Fuego, a casi un siglo antes de los eventos de Juego de Tronos.

Esta adaptación marca un giro en la narrativa de la franquicia, enfocándose en historias más íntimas y de menor escala que las épicas habituales.

Publicidad

¿Qué libro es El caballero de los Siete Reinos?

El caballero de los Siete Reinos es una colección de tres novelas escritas por George R.R. Martin, publicadas originalmente de forma independiente como The Hedge Knight, The Sworn Sword y The Mystery Knight. Estas historias siguen las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, quienes deambulan por los reinos en tiempos más tranquilos que los que caracterizan la saga principal.

libor-el-caballero-de-los-siete-reinos.jpg
Portada del libro El caballero de los siete reinos. (Cortesía Plaza Janes. )

George R.R. Martin: el arquitecto detrás del universo

George R.R. Martin, autor estadounidense reconocido por su serie Canción de hielo y fuego, amplió su mundo con varias obras complementarias, siendo la saga El caballero de los Siete Reinos una de las más celebradas. A diferencia de los tomos principales, estas narraciones breves ofrecen una mirada más humana y cercana a Westeros, donde la caballería rudimentaria, los torneos y las amistades improbables toman protagonismo.

Publicidad

El papel del libro dentro del universo GOT

Aunque las historias de Dunk y Egg ocurren casi un siglo antes de Game of Thrones y 80 años después de House of The Dragon, su inclusión en el canon literario amplía el trasfondo de la historia Targaryen y los Siete Reinos. La obra no sólo enriquece el lore de la saga, sino que también muestra aspectos menos explorados de la sociedad de Westeros, como las vidas de los caballeros itinerantes y los conflictos menores entre casas nobles.

"HBO MAX Germany launch" Berlin Photocall
Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Myha'la Herrold y Steve Toussaint junto a George R.R. Martin durante la premier en Alamenia. (Gerald Matzka/Getty Images)

Conexión con los fanáticos y su legado

Para los fans de Canción de Hielo y Fuego, El caballero de los Siete Reinos ocupa un lugar especial: combina el estilo narrativo profundo de Martin con personajes encantadores y un tono más ligero. Los lectores que descubrieron estas historias antes de la adaptación televisiva han elogiado su riqueza y su capacidad de expandir el universo sin perder la esencia que hizo famosa a la saga.

Expectativas ante la adaptación de HBO

La serie de HBO, basada principalmente en The Hedge Knight, la primera de las historias recopiladas, llega con grandes expectativas tanto de críticos como de fanáticos. Esta adaptación promete explorar el trasfondo de dos personajes entrañables y ofrecer un enfoque fresco sobre el mundo de Westeros, con menos dragones y grandes guerras, pero con más humanidad y aventura cercana.


Publicidad

Tags

Libros

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad