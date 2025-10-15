Aterrador testimonio: Se revela cómo Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein reclutaron a Virginia Giuffre

Virginia Giuffre revela en su libro la primera vez que conoció a Ghislaine Maxwell

En un adelanto de sus memorias tituladas Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, publicado recientemente en Vanity Fair, Virginia Giuffre relató cómo, a los 16 años, conoció por primera vez a la socialité Ghislaine Maxwell mientras trabajaba en el resort Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, en Palm Beach, Florida.

Giuffre (quien murió a principios de este año a los 41 años) describió ese momento como el inicio de su vínculo con Maxwell y el financiero Jeffrey Epstein, una relación marcada por el abuso que más tarde contribuiría a sacar a la luz pública.

Virginia Giuffre acusó a Andrés de York de abusar de ella cuando tenía 17 años. (HANDOUT/AFP)

"Todavía puedo recordar la primera vez que caminé por los cuidados jardines de Mar-a-Lago", escribió Giuffre, describiendo cómo consiguió el trabajo después de que su papá, quien era responsable del mantenimiento de las unidades de aire acondicionado de las habitaciones del club y de las canchas de tenis, la recomendara,

Virginia trabajaba en el spa de Mar-a-Lago, donde realizaba tareas como “preparar té, limpiar los baños y reponer toallas”. Además, ganaba un ingreso extra cuidando a los hijos de familias adineradas que vivían cerca del resort. Ese empleo como niñera le fue recomendado por el propio Donald Trump tras conocerla en el lugar.

Virginia Giuffre víctima de la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein (Lifetime Television/Everett/Shutterstock/Lifetime Television/Everett/Shutterstock)

Giuffre relató que pocas semanas antes de cumplir 17 años, mientras se dirigía al trabajo como de costumbre, su vida cambió de forma inesperada: Ghislaine Maxwell la vio por primera vez.

"Me gustaría poder decir que sentí que algo maligno me perseguía, pero mientras me dirigía al edificio, no tenía ni idea del peligro que corría", escribió Virginia.

En el momento en que ambas se vieron por primera vez, Virginia señala que Maxwell la siguió al spa y se presentó: "'Hola, soy Ghislaine Maxwell'".

Ghislaine Maxwell podría pasar el resto de sus días en la cárcel de ser encontrada culpable por el cargo de tráfico de menores. (Laura Cavanaugh/Getty Images)

Virginia Giuffre describió con claridad el tipo de persona que era la socialité británica, alguien muy distinta a los demás que la habían lastimado: "A diferencia de otros que habían abusado de mí, esta era una depredadora suprema: tan codiciosa y exigente por dentro como aparentaba ser hermosa, serena y segura de sí misma por fuera", escribió Giuffre.

Poco después de su primer encuentro, Maxwell mencionó a Giuffre a un “hombre adinerado” con quien tenía una relación cercana y que buscaba a alguien que le hiciera masajes durante sus viajes, según relata Giuffre en sus memorias: "Como no era masajista en el spa, Virginia escribió que le comentó a Maxwell que no se dedicaba a hacer masajes, pero que esperaba aprender. 'Estoy segura de que serías muy buena', insistió Ghislaine mirándome de arriba abajo", se lee en la publicación.

Los abogados de la cómplice de Epstein señalan que el proceso fue sesgado. (LAURA CAVANAUGH/Getty Images via AFP)

El día que Virginia Giuffre conoció a Jeffrey Epstein

Tras la petición de Ghislaine Maxwell, Giuffre dijo que su papá la llevó a la dirección que la socialité le había dado en Palm Beach. Una vez dentro, Maxwell le presentó al "Sr. Jeffrey Epstein", a quien Virginia describió como "un hombre desnudo acostado boca abajo sobre una camilla de masajes".

"Cuando nos oyó entrar, se incorporó un poco para mirarme", dijo Giuffre. "Recuerdo sus pobladas cejas y las arrugas de su cara mientras sonreía como gato de Cheshire".

"Tenía cuarenta y siete años, casi tres veces mayor que yo", escribió.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (Getty Images)

Sin embargo, lo más impactante para Giuffre fue el cuerpo desnudo de Epstein. "Estaba frente al trasero desnudo de Epstein, por lo que busqué la guía de Maxwell. Nunca antes me habían dado un masaje, y mucho menos había hecho uno. Aun así, pensé: '¿No se supone que debería estar bajo una sábana?'", recordó Virginia.

"La expresión indiferente de Maxwell indicaba que la desnudez era normal", dijo Giuffre. "Tranquilízate, me dije. No desperdicies esta oportunidad".

Ese encuentro marcó el inicio de lo que se convertiría en años de abuso. "Así comienza el período de mi vida que ha sido analizado más que ningún otro", escribió Giuffre. "No disfruto repetir esta historia; me duele revivir lo que hice y lo que me hicieron".

El hombre fue detenido en Nueva Jersey y unos días después apareció sin vida en su celda. (Shutterstock/Shutterstock)

“Sí, sufrí abuso sexual”, añadió Giuffre. “Pero lo peor que Epstein y Maxwell me hicieron no fue físico, sino psicológico. Desde el principio, me manipularon para que participara en comportamientos que me corroían, minando mi capacidad de comprender la realidad y me impidieron defenderme”.