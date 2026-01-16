¿Quién es Valeria Nicov? La novia 35 años menor de Sean Penn

La carrera de actriz y modelo de Valeria Nicov

Valeria Nicov es actriz y modelo. De acuerdo con su agencia, estudió actuación en la RADA Royal Academy of Dramatic Arts y en el Cours Florent, y como modelo ha trabajado con marcas como Carolina Herrera y Bonanza.

En el plano actoral ha participado en programas franceses como Mike o Don’t Worry About the Kids, así como en películas como Tenor o L’amour est une fête. Valeria Nicov también tuvo en un pequeño cameo en la serie Emily in Paris, donde actuó como camarera.

Valeria Nicov es una joven actriz y modelo. (Instagram - @valerianicov)

Valeria Nicov es una aficionada a montar a caballo

Gracias a su cuenta de Instagram podemos saber que Valeria Nicov es una aficionada de la equitación, lo que le ha permitido hacer sesiones con esa temática para Carolina Herrera o Dada Sports. Otros de sus hobbies son boxear y practicar yoga.

Además de ser una talentosa actriz y modelo, Valeria Nicov habla francés, inglés, español y ruso, esto según la biografía de la agencia de talentos que la representa.

Valeria Nicov es políglota y una aficionada de la equitación. (Instagram - @valerianicov)

Su cameo en Emily in Paris fue resultado de su gran amistad con Camille Razat, actriz que interpreta a Camille dentro de la serie. Su amistad es tan cercana que Valeria Nicov llama a Camille “su esposa” en una publicación dentro de su cuenta de Instagram.