Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Momento incómodo del año: La mamá de Jacob Elordi ‘ignora’ a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes

Un video en backstage muestra cómo la mamá de Jacob Elordi parece no prestar atención al saludo de Leonardo DiCaprio, generando reacciones en redes.
vie 16 enero 2026 06:44 PM
Jacob Elordi y su mamá Melissa Elordi
Jacob Elordi y su mamá, Melissa Elordi (Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

En una de las noches más importantes del calendario de premios de Hollywood, los Golden Globe Awards 2026 , un incómodo momento backstage se volvió viral y desató la atención en redes sociales.

Lo que empezó como un saludo amistoso entre celebridades terminó siendo interpretado por muchos como un desaire involuntario hacia Leonardo DiCaprio por parte de la mamá de Jacob Elordi.

Publicidad

La mamá de Jacob Elordi ‘ignora’ a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes

El incidente ocurrió en backstage, cuando Jacob Elordi presentó a su mamá, Melissa Elordi, a varios colegas entre los que estaba Leonardo DiCaprio.

En un video publicado por la cuenta oficial de los Golden Globes en TikTok, se ve cómo Melissa saluda a Sean Penn y mantiene la conversación con él tras intercambiar saludos.

Luego de esa primera presentación, Elordi intenta presentar a su mamá con DiCaprio, quien responde con una actitud cálida y extiende su mano para saludar. El actor incluso trata de incluir a su propia mamá, Irmelin Indenbirken, en la dinámica.

Sin embargo, Melissa parece distraerse inmediatamente, enfocándose nuevamente en Penn y figuras como Benicio del Toro y Steven Spielberg, antes de que el momento pueda desarrollarse.

Elordi incluso toca el hombro de su madre para intentar atraer su atención hacia DiCaprio, pero la escena termina con un ambiente visiblemente incómodo.

El video se viralizó rápidamente por todas las redes sociales y algunos usuarios expresaron simpatía por el actor de Titanic, calificando la situación como “incómoda” y destacando la cortesía del actor frente a lo que algunos consideraron un desaire.

83rd Annual Golden Globes - Inside
Leonardo DiCaprio e Irmelin Indenbirken (Alberto Rodriguez/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Publicidad

Por qué Leonardo DiCaprio siempre lleva a su mamá, Irmelin Indenbirken, a las premiaciones

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más exitosos de Hollywood, pero también es conocido por llevar a su mamá, Irmelin Indenbirken, como su acompañante habitual a alfombras rojas y ceremonias de premios.

Irmelin ha sido una figura fundamental en la vida de DiCaprio desde su infancia. Cuando él era niño, su mamá trabajó incansablemente para apoyarlo y fomentar su sueño de ser actor.

Lo llevó a audiciones, lo ayudó a acceder a mejores oportunidades educativas y se mantuvo a su lado incluso cuando su familia enfrentaba dificultades económicas.

Whats Eating Gilbert Grape Premiere
Leonardo DiCaprio y su mamá. (Barry King/WireImage)

DiCaprio ha dicho que no estaría donde está sin ella, recordando que Irmelin lo llevó diariamente durante horas para que pudiera asistir a una escuela con mejores recursos y perseguir su carrera artística.

“No estaría haciendo nada de esto si no fuera por ella… apoyó a este niño pequeño que decía: ‘Quiero ser actor…’”, dijo en una entrevista con Access Hollywood tras los Golden Globes de 2014.

The Weinstein Company & Netflix's 2014 Golden Globes After Party Presented By Bombardier, FIJI Water, Lexus, Laura Mercier, Marie Claire And Yucaipa Films - Inside
Leonardo DiCaprio y su mamá en el after party de los Golden Globes 2014. (Jeff Vespa/Getty Images for The Weinstein C)

Incluso, en varias ocasiones ha dedicado discursos a su mamá, reconociendo que su éxito profesional también se debe al amor, la constancia y el respaldo que ella le brindó desde niño.

Publicidad

Tags

Jacob Elordi

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad