Momento incómodo del año: La mamá de Jacob Elordi ‘ignora’ a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes

En una de las noches más importantes del calendario de premios de Hollywood, los Golden Globe Awards 2026 , un incómodo momento backstage se volvió viral y desató la atención en redes sociales.
Lo que empezó como un saludo amistoso entre celebridades terminó siendo interpretado por muchos como un desaire involuntario hacia Leonardo DiCaprio por parte de la mamá de Jacob Elordi.
Publicidad
La mamá de Jacob Elordi ‘ignora’ a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes
El incidente ocurrió en backstage, cuando Jacob Elordi presentó a su mamá, Melissa Elordi, a varios colegas entre los que estaba Leonardo DiCaprio.
En un video publicado por la cuenta oficial de los Golden Globes en TikTok, se ve cómo Melissa saluda a Sean Penn y mantiene la conversación con él tras intercambiar saludos.
Luego de esa primera presentación, Elordi intenta presentar a su mamá con DiCaprio, quien responde con una actitud cálida y extiende su mano para saludar. El actor incluso trata de incluir a su propia mamá, Irmelin Indenbirken, en la dinámica.
Bae Leonardo DiCaprio and Jacob Elordi meeting each other’s mums backstage at the Golden Globe awards.
Sin embargo, Melissa parece distraerse inmediatamente, enfocándose nuevamente en Penn y figuras como Benicio del Toro y Steven Spielberg, antes de que el momento pueda desarrollarse.
Elordi incluso toca el hombro de su madre para intentar atraer su atención hacia DiCaprio, pero la escena termina con un ambiente visiblemente incómodo.
El video se viralizó rápidamente por todas las redes sociales y algunos usuarios expresaron simpatía por el actor deTitanic, calificando la situación como “incómoda” y destacando la cortesía del actor frente a lo que algunos consideraron un desaire.
Publicidad
Por qué Leonardo DiCaprio siempre lleva a su mamá, Irmelin Indenbirken, a las premiaciones
Leonardo DiCaprio es uno de los actores más exitosos de Hollywood, pero también es conocido por llevar a su mamá, Irmelin Indenbirken, como su acompañante habitual a alfombras rojas y ceremonias de premios.
Irmelin ha sido una figura fundamental en la vida de DiCaprio desde su infancia. Cuando él era niño, su mamá trabajó incansablemente para apoyarlo y fomentar su sueño de ser actor.
Lo llevó a audiciones, lo ayudó a acceder a mejores oportunidades educativas y se mantuvo a su lado incluso cuando su familia enfrentaba dificultades económicas.
DiCaprio ha dicho que no estaría donde está sin ella, recordando que Irmelin lo llevó diariamente durante horas para que pudiera asistir a una escuela con mejores recursos y perseguir su carrera artística.
“No estaría haciendo nada de esto si no fuera por ella… apoyó a este niño pequeño que decía: ‘Quiero ser actor…’”, dijo en una entrevista con Access Hollywood tras los Golden Globes de 2014.
Incluso, en varias ocasiones ha dedicado discursos a su mamá, reconociendo que su éxito profesional también se debe al amor, la constancia y el respaldo que ella le brindó desde niño.