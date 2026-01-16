Momento incómodo del año: La mamá de Jacob Elordi ‘ignora’ a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes

La mamá de Jacob Elordi ‘ignora’ a Leonardo DiCaprio en los Golden Globes

El incidente ocurrió en backstage, cuando Jacob Elordi presentó a su mamá, Melissa Elordi, a varios colegas entre los que estaba Leonardo DiCaprio.

En un video publicado por la cuenta oficial de los Golden Globes en TikTok, se ve cómo Melissa saluda a Sean Penn y mantiene la conversación con él tras intercambiar saludos.

Luego de esa primera presentación, Elordi intenta presentar a su mamá con DiCaprio, quien responde con una actitud cálida y extiende su mano para saludar. El actor incluso trata de incluir a su propia mamá, Irmelin Indenbirken, en la dinámica.

Bae Leonardo DiCaprio and Jacob Elordi meeting each other’s mums backstage at the Golden Globe awards.



(Credit: Golden Globes on TikTok)#LeonardoDiCaprio#JacobElordi#GoldenGlobesAwards2026 pic.twitter.com/uVzYu4hsII — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) January 14, 2026

Sin embargo, Melissa parece distraerse inmediatamente, enfocándose nuevamente en Penn y figuras como Benicio del Toro y Steven Spielberg, antes de que el momento pueda desarrollarse.

Elordi incluso toca el hombro de su madre para intentar atraer su atención hacia DiCaprio, pero la escena termina con un ambiente visiblemente incómodo.

El video se viralizó rápidamente por todas las redes sociales y algunos usuarios expresaron simpatía por el actor de Titanic, calificando la situación como “incómoda” y destacando la cortesía del actor frente a lo que algunos consideraron un desaire.