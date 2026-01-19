'La casa de los espíritus', protagonizada por Nicole Wallace y Alfonso Herrera estrena en la Berlinale

La sección Berlinale Special del Festival Internacional de Cine de Berlín es conocida por ofrecer un espacio fuera de competencia para obras que combinan relevancia cultural y atractivo para el público, reuniendo desde cineastas consagrados hasta propuestas ambiciosas de series televisivas. En 2026, esta sección presenta una programación internacional diversa, incluyendo series del más alto perfil junto a títulos de estudio y autores de todo el mundo.

Un elenco que trasciende fronteras

El elenco de La casa de los espíritus reúne talento de distintos países, destacando a Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Aline Küppenheim, entre otros. Esta diversidad de intérpretes aporta una riqueza interpretativa a la historia familiar y política que la serie explora, sumando matices que resonarán tanto con públicos latinoamericanos como internacionales.

Nicole Wallace durante la filmación. (Instagram Nicole Wallace. )

La casa de los espíritus: una adaptación esperada

La casa de los espíritus es una ambiciosa serie dramática chileno-estadounidense producida por Prime Video junto a FilmNation y Fábula, que adapta la novela homónima de la escritora Isabel Allende. La obra original ha sido un fenómeno literario desde su publicación en 1982 y esta nueva adaptación promete explorar con profundidad las pasiones, conflictos y relaciones que definen a la familia Trueba a lo largo de generaciones.

Voces creativas detrás de la serie

La serie está bajo la conducción creativa de figuras destacadas como Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, quienes lideran un equipo de dirección que busca capturar el espíritu de la novela de Allende con una sensibilidad contemporánea. El anuncio de su inclusión en la Berlinale refleja la ambición de la producción por posicionarse tanto en el circuito artístico internacional como en el mercado global de audiencias.