'La casa de los espíritus', protagonizada por Nicole Wallace y Alfonso Herrera estrena en la Berlinale

La esperada serie La casa de los espíritus, adaptación televisiva de la célebre novela de Isabel Allende, ha sido seleccionada para presentarse en la sección Berlinale Special del Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, una de las citas más prestigiosas del calendario cinematográfico mundial.
Esta presentación en Berlín marca un paso clave para la producción protagonizada por Nicole Wallace y Alfonso Herrera antes de su estreno global, consolidando a la serie como uno de los proyectos latinoamericanos más destacados del año.
La sección Berlinale Special del Festival Internacional de Cine de Berlín es conocida por ofrecer un espacio fuera de competencia para obras que combinan relevancia cultural y atractivo para el público, reuniendo desde cineastas consagrados hasta propuestas ambiciosas de series televisivas. En 2026, esta sección presenta una programación internacional diversa, incluyendo series del más alto perfil junto a títulos de estudio y autores de todo el mundo.
Un elenco que trasciende fronteras
El elenco de La casa de los espíritus reúne talento de distintos países, destacando a Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo y Aline Küppenheim, entre otros. Esta diversidad de intérpretes aporta una riqueza interpretativa a la historia familiar y política que la serie explora, sumando matices que resonarán tanto con públicos latinoamericanos como internacionales.
La casa de los espíritus: una adaptación esperada
La casa de los espíritus es una ambiciosa serie dramática chileno-estadounidense producida por Prime Video junto a FilmNation y Fábula, que adapta la novela homónima de la escritora Isabel Allende. La obra original ha sido un fenómeno literario desde su publicación en 1982 y esta nueva adaptación promete explorar con profundidad las pasiones, conflictos y relaciones que definen a la familia Trueba a lo largo de generaciones.
Voces creativas detrás de la serie
La serie está bajo la conducción creativa de figuras destacadas como Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood, quienes lideran un equipo de dirección que busca capturar el espíritu de la novela de Allende con una sensibilidad contemporánea. El anuncio de su inclusión en la Berlinale refleja la ambición de la producción por posicionarse tanto en el circuito artístico internacional como en el mercado global de audiencias.
Isabel Allende y la novela que lo empezó todo
La obra original de Isabel Allende se desarrolla en un país sudamericano ficticio y sigue a la familia Trueba a través de generaciones, abordando temas complejos como la memoria histórica, la lucha de clases, la espiritualidad y las contradicciones del poder. La nueva serie expande estos elementos a lo largo de ocho episodios, ofreciendo un retrato profundo y emotivo de una saga familiar que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo.
Un paso internacional antes del lanzamiento global
La presentación en Berlinale Special sirve como plataforma de lanzamiento internacional para la serie, brindándole visibilidad ante críticos, distribuidores y audiencias globales antes de su llegada a las pantallas de streaming. Este tipo de debut en un festival de cine de alto perfil suele anticipar expectativas y conversación mediática en torno a la producción.
Dónde y cuándo ver
La casa de los Espíritus
Aunque Prime Video aún no ha anunciado la fecha exacta de estreno de La casa de los espíritus, se espera que la serie esté disponible en la plataforma de streaming Prime Video durante 2026 tras su paso por la Berlinale. La plataforma la lanzará en más de 240 países y territorios, ofreciendo a los públicos de todo el mundo acceso a esta ambiciosa adaptación de uno de los pilares de la literatura latinoamericana moderna.