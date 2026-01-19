Todo lo que tienes que saber de la edición 2026 de Zona Maco

Según palabras de la propia Directora Artística Direlia Lazo, esta edición “marca un punto de madurez institucional con más de dos décadas de crecimiento, adaptación a los cambios del mercado y fortalecimiento de las propuestas curatoriales”. Con esta edición la feria tiene el objetivo de consolidar su presencia internacional, acompañar a nuevas generaciones de coleccionistas y seguir posicionando a la CDMX como un nodo cultural clave a nivel mundial.

¿Qué encontrarás en cada una de las ferias de Zona Maco?

La feria de Arte Contemporáneo reunirá a galerías de arte líderes y emergentes nacionales e internacionales y estará dividida en tres secciones principales:

Zona Maco Ejes: Curada por primera ocasión por Aimé Iglesias Lukin (Argentina), abordará el concepto del intercambio de ideas, contextos o sistemas de valores. Esto con el objetivo de que las galerías y artistas tuvieran propuestas donde pudieran pensar desde el intercambio artístico, el intercambio geográfico, al igual que la idea de los intercambios culturales que se producen entre los migrantes y los artistas que cambian de lugares y como puede fomentar diálogos colectivos y visibilizar desigualdades.

Vista de Zona Maco. (Cortesía. )

Zona Maco Arte Moderno: Curada por Esteban King (México), esta sección destaca obras históricas de los movimientos del arte moderno del siglo XX. Cuenta con una selección de artistas internacionales y latinoamericanos y está conformada por obras icónicas pertenecientes a diferentes movimientos artísticos como, el muralismo, cinetismo, abstracción geométrica y figuración. Brindando la oportunidad de descubrir la evolución artística y su importancia cultural.

Zona Maco Sur: Curada por segunda ocasión por Manuela Moscoso (Ecuador), continúa con el objetivo de ser espacio de búsqueda de ficción y experimentación. En esta ocasión no está concebido el sur como una localización geográfica, sino como una postura crítica, una manera de mirar, una manera de hacer, una manera de poner tensiones en las formas establecidas de narrar o representar la producción artística. Las obras presentadas en esta exposición se destacan por su exploración del diálogo entre el arte y la sociedad, presentando diferentes perspectivas culturales.