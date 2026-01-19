Todo lo que tienes que saber de la edición 2026 de Zona Maco

La edición número 22 de Zona Maco es, desde hace más de dos décadas, el evento principal de la semana del arte y una de las fechas más esperadas por los coleccionistas, artistas, y entusiastas de la cultura. Aquí te contamos todos los detalles que la feria más importante de Latinoamérica tiene para ofrecer.
Zona Maco llega al Centro Banamex del 4 hasta el 8 de febrero y en esta edición aborda temas que van más allá de lo que se había visto antes con la participación de casi 200 galerías de alrededor del mundo distribuidas en sus cuatro ferias que suceden de manera simultánea. Arte Contemporáneo, Diseño, Salón Anticuario y Foto, Este formato le ofrece a los visitantes todo lo que las diversas categorías del arte y diseño tiene para ellos en un solo lugar.
Según palabras de la propia Directora Artística Direlia Lazo, esta edición “marca un punto de madurez institucional con más de dos décadas de crecimiento, adaptación a los cambios del mercado y fortalecimiento de las propuestas curatoriales”. Con esta edición la feria tiene el objetivo de consolidar su presencia internacional, acompañar a nuevas generaciones de coleccionistas y seguir posicionando a la CDMX como un nodo cultural clave a nivel mundial.
¿Qué encontrarás en cada una de las ferias de Zona Maco?
La feria de Arte Contemporáneo reunirá a galerías de arte líderes y emergentes nacionales e internacionales y estará dividida en tres secciones principales:
Zona Maco Ejes: Curada por primera ocasión por Aimé Iglesias Lukin (Argentina), abordará el concepto del intercambio de ideas, contextos o sistemas de valores. Esto con el objetivo de que las galerías y artistas tuvieran propuestas donde pudieran pensar desde el intercambio artístico, el intercambio geográfico, al igual que la idea de los intercambios culturales que se producen entre los migrantes y los artistas que cambian de lugares y como puede fomentar diálogos colectivos y visibilizar desigualdades.
Zona Maco Arte Moderno: Curada por Esteban King (México), esta sección destaca obras históricas de los movimientos del arte moderno del siglo XX. Cuenta con una selección de artistas internacionales y latinoamericanos y está conformada por obras icónicas pertenecientes a diferentes movimientos artísticos como, el muralismo, cinetismo, abstracción geométrica y figuración. Brindando la oportunidad de descubrir la evolución artística y su importancia cultural.
Zona Maco Sur: Curada por segunda ocasión por Manuela Moscoso (Ecuador), continúa con el objetivo de ser espacio de búsqueda de ficción y experimentación. En esta ocasión no está concebido el sur como una localización geográfica, sino como una postura crítica, una manera de mirar, una manera de hacer, una manera de poner tensiones en las formas establecidas de narrar o representar la producción artística. Las obras presentadas en esta exposición se destacan por su exploración del diálogo entre el arte y la sociedad, presentando diferentes perspectivas culturales.
La Feria de Diseño estará dividida en 2 secciones:
Zona Maco Diseño
Curada por Cecilia León de la Barra (México), es donde convergen galerías, diseñadores e instituciones que presentan sus más recientes propuestas en torno al diseño. Se divide en tres áreas, la primera mobiliario y tapices, la segunda accesorios, cerámica y joyería y la tercera talento de las nuevas generaciones, haciendo hincapié en Universidades alrededor de México.
Zona Maco Diseño Emergente
Co-curada por
Cecilia León de la Barra (México),
Joel Escalona (México) y
Jorge Diego Etienne (México), tiene como objetivo mostrar y promover objetos de diseño con propuesta y carácter de talento emergente como estudiantes, recién egresados, colectivos y jóvenes creadores que están empezando a construir su voz propia.
Las últimas 2 ferias que ofrece Zona Maco son:
Zona Maco Salón del Anticuario
Co-curada por
Alfonso Miranda (México) y
Mario Uvence (México), es un espacio único en México dedicado a la exhibición y venta de antigüedades (anteriores a 1960), que reúne piezas de alto valor patrimonial como mobiliario, arte sacro y joyería.
Zona Maco Foto
Curada por
Luis Graham Castillo (República Dominicana,1982) es un espacio que vincula a talentos emergentes y consagrados. Su propuesta mezcla la historia del medio con la innovación tecnológica, integrando lo documental y la creación interdisciplinaria para reflexionar sobre la realidad contemporánea.
Premios que se entregarán en Zona Maco 2026
Durante esta edición se entregarán ocho premios que reconocen tanto a artistas visuales como a diseñadores, en categorías que incluyen desde la innovación y la creatividad hasta la relevancia de las propuestas emergentes. En los que se encuentran; Premio Tequila 1800 Colección, Erarta Foundation – Premio de Arte 2025, AXA – Premio de Arte, Fundación Patiño – Residencias Artísticas Patiño en Villa Albina, Fundación Patiño – Galardón Patiño-Liebsohn, Casa Wabi – Premio de Residencia para Artistas Mujeres 2025, Fountainhead Arts Residency – Premio de Residencia, Premio Ling Ling.