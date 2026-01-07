Lista de nominados a los SAG Awards 2026: grandes nombres, series y películas favoritas

Antes conocidos como los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards)— anunciaron hoy sus nominaciones a lo más destacado de la actuación en cine y televisión, en una ceremonia transmitida desde Los Ángeles y presentada por Janelle James y Connor Storrie que marca la primera edición bajo su nuevo nombre oficial: Actor Awards.

La entrega, que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo de 2026 y será transmitida en vivo por Netflix, celebra lo mejor de las interpretaciones de 2025 y es uno de los galardones más seguidos de la temporada, tanto por el impacto entre sus colegas como por su frecuente coincidencia con las predicciones del Oscar.

