Lista de nominados a los SAG Awards 2026: grandes nombres, series y películas favoritas

Antes conocidos como los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards)— anunciaron hoy sus nominaciones a lo más destacado de la actuación en cine y televisión, en una ceremonia transmitida desde Los Ángeles y presentada por Janelle James y Connor Storrie que marca la primera edición bajo su nuevo nombre oficial: Actor Awards.
La entrega, que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo de 2026 y será transmitida en vivo por Netflix, celebra lo mejor de las interpretaciones de 2025 y es uno de los galardones más seguidos de la temporada, tanto por el impacto entre sus colegas como por su frecuente coincidencia con las predicciones del Oscar.
Publicidad
Homenajes y contexto
Además de las categorías competitivas, Harrison Ford fue anunciado como el galardonado con el SAG-AFTRA Life Achievement Award, un reconocimiento especial por su trayectoria en cine y televisión.
La ceremonia de este año será un punto clave en la temporada de premios, luego de una carrera intensa en galardones como los Critics Choice Awards y los Golden Globes, y se espera que muchos de los nominados aquí también aparezcan en las nominaciones de los premios de la Academia.
La votación final para determinar a los ganadores tendrá lugar del 14 de enero al 27 de febrero al mediodía (hora del Pacífico). La 32.ª edición de los Premios al Actor, presentados por SAG-AFTRA, se transmitirá en vivo por Netflix el 1 de marzo.