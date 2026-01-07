Publicidad

Lista de nominados a los SAG Awards 2026: grandes nombres, series y películas favoritas

Los SAG Awards 2026 revelaron sus nominados en cine y televisión. One Battle After Another, Hamnet y Marty Supreme lideran una lista marcada por grandes elencos y actuaciones clave de la temporada.
mié 07 enero 2026 01:27 PM
32nd Annual Actor Awards Nominations
Janelle James y Connor Storrie durante el anuncio de nominados al Actor Awards SAG-AFTRA. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Antes conocidos como los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards)— anunciaron hoy sus nominaciones a lo más destacado de la actuación en cine y televisión, en una ceremonia transmitida desde Los Ángeles y presentada por Janelle James y Connor Storrie que marca la primera edición bajo su nuevo nombre oficial: Actor Awards.

La entrega, que se llevará a cabo el próximo 1 de marzo de 2026 y será transmitida en vivo por Netflix, celebra lo mejor de las interpretaciones de 2025 y es uno de los galardones más seguidos de la temporada, tanto por el impacto entre sus colegas como por su frecuente coincidencia con las predicciones del Oscar.

Homenajes y contexto

Además de las categorías competitivas, Harrison Ford fue anunciado como el galardonado con el SAG-AFTRA Life Achievement Award, un reconocimiento especial por su trayectoria en cine y televisión.

La ceremonia de este año será un punto clave en la temporada de premios, luego de una carrera intensa en galardones como los Critics Choice Awards y los Golden Globes, y se espera que muchos de los nominados aquí también aparezcan en las nominaciones de los premios de la Academia.

La votación final para determinar a los ganadores tendrá lugar del 14 de enero al 27 de febrero al mediodía (hora del Pacífico). La 32.ª edición de los Premios al Actor, presentados por SAG-AFTRA, se transmitirá en vivo por Netflix el 1 de marzo.

Lista completa de nominados a los SAC Awards Categorías de películas

Mejor reparto en una película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Suprime
  • Una batalla tras otra
  • Sinners
Frankenstein
Frankenstein (Netflix)

Mejor Actor

  • Timothee Chalamet, Marty Suprime
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Jesse Plemons, Bugonia

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, Una batalla tras otra
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Miles Caton, Sinners
  • Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, Una batalla tras otra

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A'Zion, Marty Suprime
  • Ariana Grande, Wicked: Para siempre
  • Amy Madigan, Weapons
  • Wunmi Mosaku, Sinners
  • Teyana Taylor, una batalla tras otra

Stuns en una película

  • F1
  • Frankenstein
  • Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
Categorías de Televisión

Reparto en una serie dramática

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus
the-pitt-temporada-2.jpg
Footgrama de la serie The Pitt. (Cortesía. )

Reparto en una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor actor en una serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Noah Wyle, The Pitt

Mejor actriz en una serie dramática

  • Britt Lower, Severance
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus
  • Aimee Lou Wood, White Lotus

Mejor actor en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz, The Studio
  • Adam Brody, Nobody Wants This,
  • Ted Danson, A Man on the Inside
  • Seth Rogen, The Studio
  • Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn, The Studio
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks
  • Kristen Wiig, Palm Royale

Mejor actor en una película para televisión o miniserie

  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Owen Cooper, Adolescence
  • Stephen Graham, Adolescence
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actriz en una película para televisión o miniserie

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Christine Tremarco, Adolescence
  • Michelle Williams, Dying for Sex

Stunt en una Serie de televisión

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • Squid Game
  • Stranger Things

