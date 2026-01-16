El inesperado mensaje de Ashton Kutcher a su ex esposa, Demi Moore

Ashton Kutcher está muy orgulloso del éxito de Demi Moore

Durante una entrevista para Entertainment Tonight, Kutcher fue cuestionado sobre las comparaciones entre su serie "The Beauty" y la película de Moore, "The Substance", una película que le ha valido reconocimientos internacionales y muy importantes como el Golden Globe, un Critics Choice y SAG Awards.

Sin dudarlo un segundo, respondió: "La actuación de Demi... Estoy tan orgulloso de ella, la rompió". Kutcher también reflexionó sobre como las temáticas de ambos proyectos coinciden en tono y enfoque sobre la belleza, transformación física y sus implicaciones en la sociedad, revelando respeto por el trabajo de Demi en una industria que a menudo es muy dura con sus estrellas.

Este fue el mensaje que Kutcher publicó ayer en su Twitter, ante la noticia de su divorcio: El matrimonio es una de las cosas más difíciles en el mundo y desafortunadamente a veces fallan. Amor y luz. AK. (AP)

Esta declaración se volvió particularmente llamativa tomando en consideración que Ashton no suele hablar abiertamente sobre su matrimonio con Demi Moore, que concluyó en divorcio en 2013.