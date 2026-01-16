El inesperado mensaje de Ashton Kutcher a su ex esposa, Demi Moore

Un hecho poco común ha llamado la atención de Hollywood: Ashton Kutcher hizo recientemente una serie de comentarios sinceros y positivos sobre su ex esposa Demi Moore. El actor de 47 años, conocido por mantener la discreción sobre su relación pasada, se mostró lleno de elogios mientras promocionaba su serie "The Beauty".
Durante una entrevista para Entertainment Tonight, Kutcher fue cuestionado sobre las comparaciones entre su serie "The Beauty" y la película de Moore, "The Substance", una película que le ha valido reconocimientos internacionales y muy importantes como el Golden Globe, un Critics Choice y SAG Awards.
Sin dudarlo un segundo, respondió: "La actuación de Demi... Estoy tan orgulloso de ella, la rompió". Kutcher también reflexionó sobre como las temáticas de ambos proyectos coinciden en tono y enfoque sobre la belleza, transformación física y sus implicaciones en la sociedad, revelando respeto por el trabajo de Demi en una industria que a menudo es muy dura con sus estrellas.
Esta declaración se volvió particularmente llamativa tomando en consideración que Ashton no suele hablar abiertamente sobre su matrimonio con Demi Moore, que concluyó en divorcio en 2013.
Así fue la relación entre Demi Moore y Ashton Kutcher
El matrimonio de Ashton Kutcher y Demi Moore fue uno de los más comentados en los 2000 por diferentes motivos. Se casaron en 2005, cuando ella tenía 42 años y él 27, lo que desató controversia por su diferencia de edades. La dinámica entre Ashton y las hijas de Demi, Rumer, Scout y Tallulah, a quienes Kutcher ayudó a criar durante sus años juntos, también generó cientos de titulares en la prensa de ese entonces.
Aunque al inicio proyectaban una relación perfecta, su relación enfrentó dificultades marcadas por la presión mediática, infidelidades por parte de Ashton y crisis personales que finalmente terminaron en una separación en 2011 y un divorcio en 2013. Tras años de distanciamiento, ambos han retomado sus caminos profesionales y personales hacia distintas direcciones, no yendo más allá del respeto mutuo.
A más de una década de su divorcio, el orgullo y respeto de Ashton por Demi refleja que para él el pasado quedó en el pasado y ha logrado una madurez emocional y profesional que pocas veces es visto en Hollywood.