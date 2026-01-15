De ‘Amores Perros’ a Hollywood: la reconocida

trayectoria de Gael García Bernal en cine y televisión

Nacido el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco, Gael García Bernal es hijo del director de cine José Ángel García y de la actriz Patricia Bernal, lo que lo acercó desde temprana edad al mundo del espectáculo.

Inició su formación artística en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y continuó perfeccionando su técnica en la Central School of Speech and Drama en Londres, explorando distintos estilos actorales que le permitirían consolidarse como uno de los actores más éxitoso de su generación.

Su primer gran papel que lo catapultó a la fama fue en Amores Perros (2000), dirigida por Alejandro González Iñárritu, una cinta que exploraba las vidas entrelazadas de distintos personajes tras un accidente automovilístico en Ciudad de México.

El éxito de la película no solo colocó a García Bernal en el mapa del cine mundial, sino que también puso al cine mexicano contemporáneo en la agenda internacional.

Gael García Bernal en el fotograma de Amores perros. (Archivo. )

A lo largo de su carrera, Gael ha participado en múltiples proyectos que le han permitido trabajar con actores y directores de renombre mundial.

Entre ellos destacan Alfonso Cuarón, con quien protagonizó Y tu mamá también (2001) junto a Diego Luna, Alejandro González Iñárritu en Babel (2006), donde compartió escena con Brad Pitt y Cate Blanchett.