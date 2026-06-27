Es oficial: Harry y Meghan confirman que sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, viajarán con ellos a Reino Unido

Harry, Meghan y sus hijos viajarán a Reino Unido en julio

De acuerdo People, la visita de los Sussex a Reino Unido se realizará del 7 al 11 de julio y estará centrada en compromisos relacionados con las organizaciones benéficas que encabeza Harry, entre ellas los preparativos rumbo a los Invictus Games, cuya siguiente edición se celebrará en Birmingham en 2027.

Esta será la primera visita de Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, a Reino Unido desde junio de 2022, cuando la familia asistió a las celebraciones del Jubileo de Platino de la fallecida reina Isabel II.

También marcará el primer viaje de Meghan al país de su esposo desde el funeral de la monarca, celebrado en septiembre de ese mismo año.

Los Sussex no han estado en Reino Unido como familia desde 2022 (Instagram Alexi Lubomirski)

Aunque el príncipe Harry participará en diversas actividades vinculadas con sus fundaciones y causas benéficas, los reportes coinciden en que Archie y Lilibet no asistirán a esos eventos y permanecerán fuera del ojo público, una constante que los duques de Sussex han mantenido respecto a la privacidad de sus hijos, más allá de las cuidadas apariciones de los niños en redes sociales.

