Es oficial: Harry y Meghan confirman que sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, viajarán con ellos a Reino Unido
El viaje que los duques de Sussex tienen programado a Reino Unido por actividaes de los Juegos Invictus incluirá a sus hijos, Archie y Lilibet, por lo que un encuentro entre Carlos III y sus nietos es posible.
Después de cuatro años sin que la familia completa pisara suelo británico, el príncipe Harry y Meghan Markle viajarán a Reino Unido el próximo mes acompañados por sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet.
La noticia fue confirmada por un portavoz de los duques de Sussex, poniendo fin a semanas de versiones encontradas sobre si los niños formarían parte del viaje o no.
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Harry, Meghan y sus hijos viajarán a Reino Unido en julio
De acuerdo People, la visita de los Sussex a Reino Unido se realizará del 7 al 11 de julio y estará centrada en compromisos relacionados con las organizaciones benéficas que encabeza Harry, entre ellas los preparativos rumbo a los Invictus Games, cuya siguiente edición se celebrará en Birmingham en 2027.
Esta será la primera visita de Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, a Reino Unido desde junio de 2022, cuando la familia asistió a las celebraciones del Jubileo de Platino de la fallecida reina Isabel II.
También marcará el primer viaje de Meghan al país de su esposo desde el funeral de la monarca, celebrado en septiembre de ese mismo año.
Aunque el príncipe Harry participará en diversas actividades vinculadas con sus fundaciones y causas benéficas, los reportes coinciden en que Archie y Lilibet no asistirán a esos eventos y permanecerán fuera del ojo público, una constante que los duques de Sussex han mantenido respecto a la privacidad de sus hijos, más allá de las cuidadas apariciones de los niños en redes sociales.
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¿Qué esperar del viaje del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido?
Más allá de la agenda oficial, la confirmación del viaje de los Sussex a Reino Unido reabre la posibilidad de encuentros privados con integrantes de la Familia Real, particularmente con el rey Carlos III, quien no ha visto a sus nietos en cuatro años.
Distintos medios señalan que el monarca ha extendido una invitación para que Harry, Meghan y sus hijos se hospeden en una residencia real durante su estancia.
De concretarse, ello facilitaría un encuentro entre Carlos y sus dos nietos menores, con quienes ha tenido un contacto muy limitado desde que los Sussex establecieron su residencia permanente en California.
Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha confirmado públicamente ninguna reunión familiar ni ha dado detalles sobre la logística de la visita.
La situación es distinta en el caso del príncipe William. Ninguna fuente cercana al Palacio ha informado sobre un eventual acercamiento entre los hermanos, cuya relación continúa siendo descrita por la prensa británica como profundamente deteriorada tras la publicación de las memorias Spare: En la sombra y las entrevistas concedidas por Harry y Meghan en los últimos años.
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¿Qué pasará con la seguridad de los duques de Sussex y sus hijos durante su viaje a Reino Unido?
Durante los últimos años, el príncipe Harry aseguró que las condiciones de seguridad eran el principal motivo por el que evitaba viajar a Reino Unido con Meghan y sus hijos.
Incluso, tras perder en 2025 su apelación contra el gobierno británico por la reducción de su protección oficial, declaró públicamente que no consideraba seguro llevar a su familia al país bajo esas circunstancias.
La decisión de realizar ahora el viaje sugiere que los Sussex consideran que existen condiciones suficientes para hacerlo, aunque no se han revelado detalles sobre el esquema de protección que acompañará su estancia, ni si ha habido instrucciones desde Buckingham para se les provea de estos servicios.