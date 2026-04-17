El príncipe Harry confiesa que nunca quiso su rol en la realeza: 'Esto mató a mi mamá'

Duelo, presión y una relación compleja con su rol

El duque de Sussex, de 41 años, cerró el tercer día de su viaje a Australia junto a Meghan Markle en un evento privado, donde ofreció un discurso centrado en la salud mental y sus experiencias personales.

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Ambos asistieron al InterEdge Summit en el recinto CENTREPIECE at Melbourne Park el jueves 16 de abril (hora local), donde Harry participó como orador principal en un panel sobre salud mental en el entorno laboral.

Durante su intervención de 19 minutos, Harry dijo que en distintos momentos de su vida se ha sentido “perdido, traicionado o completamente impotente”, mientras Meghan, de 44 años, lo observaba desde el público.

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El duque explicó que actualmente hay “mucho en el mundo que nos hace sentir ansiosos, estresados, indefensos, sin poder y completamente abrumados. Cuando me invitaron a hablar en este evento, no estaba seguro de si esperaban que hablara como alguien que, a pesar de todo, tiene su vida resuelta. O como alguien que, a pesar de lo que pueda parecer, en realidad no la tiene resuelta”, continuó. “Pero me di cuenta de algo bastante simple: que aunque mis experiencias puedan ser inusuales, los sentimientos que vienen con ellas no lo son".

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Harry también habló sobre el duelo tras la muerte de su mamá, quien falleció en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997.

“En mi experiencia, la pérdida desorienta a cualquier edad. El duelo no desaparece porque lo ignoremos. Vivir eso de niño, estando bajo constante exposición pública, claro que tiene sus desafíos. Y sin un propósito, puede destruirte".

“Ha habido muchas veces en las que me he sentido abrumado. Momentos en los que me he sentido perdido, traicionado o completamente impotente. Momentos en los que la presión — externa e interna — se sentía constante. Y momentos en los que, a pesar de todo lo que estaba pasando, tenía que presentarme fingiendo que todo estaba bien, para no decepcionar a nadie", confesó.

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“Durante muchos años estuve insensible a todo eso, y quizá en ese momento era más fácil, pero tampoco tenía las herramientas para afrontarlo”, añadió.

Harry también explicó que su paso por el ejército, incluyendo dos misiones en Afganistán, le ayudó a desarrollar resiliencia, entendida no como ignorar los problemas, sino como la capacidad de enfrentarlos.

En una conversación posterior con Brendan Nelson, el duque recordó que, tras la muerte de su mamá poco antes de cumplir 13 años, se sintió desconectado de su destino dentro de la realeza.

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“Yo pensaba: ‘No quiero este trabajo. No quiero este rol, hacia donde sea que vaya esto, no me gusta’”, dijo. “Esto mató a mi mamá y yo estaba muy en contra de eso, y durante años metí la cabeza en la arena".

“Con el tiempo me di cuenta de que, si alguien más estuviera en esta posición, cómo podría aprovechar esta plataforma y los recursos que vienen con ella para hacer una diferencia en el mundo", continuó. “Y también, ¿qué querría mi mamá que hiciera? Y eso realmente cambió mi perspectiva".

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Harry señaló que convertirse en esposo y papá — él y Meghan tienen al príncipe Archie, de 6 años, y a la Princesa Lilibet, de 4 — le dio un nuevo enfoque y sentido de propósito.

“Cuando un papá está abrumado, los hijos lo sienten. Cuando alguien recibe apoyo, las familias lo sienten. Para mí, uno de los mayores cambios fue darme cuenta de que pedir ayuda no es una debilidad. Es, en realidad, una forma de fortaleza".