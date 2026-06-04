Meghan Markle volvió a abrir una ventana a su vida familiar para celebrar una fecha muy especial. Con motivo del quinto cumpleaños de su hija, la princesa Lilibet, la duquesa de Sussex compartió una serie de fotografías inéditas que rápidamente captaron la atención de seguidores y medios internacionales.
Meghan Markle comparte fotos inéditas por los 5 años de Lilibet y su parecido con Harry sorprende
Meghan Markle comparte fotos inéditas por los 5 años de Lilibet
Las imágenes, publicadas en Instagram, muestran momentos íntimos de la pequeña junto a sus padres en su hogar de Montecito, California. En una de las postales más comentadas aparece en brazos del príncipe Harry, mientras que otra la muestra caminando descalza entre flores en el jardín familiar. Meghan acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Nuestra niña soñada. Feliz cumpleaños, Lili”.
Pero más allá de la celebración, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: el llamativo cabello rojizo de Lilibet, una característica que cada vez recuerda más a su padre.
Desde su nacimiento, los duques de Sussex han procurado mantener a sus hijos alejados del escrutinio público. Sin embargo, las pocas imágenes compartidas en los últimos años han permitido apreciar el enorme parecido físico entre Lilibet y Harry.
Las nuevas fotografías muestran con claridad el pelo largo y pelirrojo de la niña, un rasgo que ya había despertado comentarios en publicaciones anteriores de Meghan. En distintas imágenes difundidas este año, tanto seguidores como medios especializados han destacado que Lilibet parece haber heredado el característico color de cabello de su papá.
La nueva etapa de Meghan en redes sociales
Las imágenes llegan en un momento en que Meghan Markle ha retomado una presencia más activa en redes sociales. Desde el relanzamiento de su cuenta personal, la duquesa ha compartido con mayor frecuencia escenas cotidianas junto a su familia, aunque manteniendo ciertas medidas para proteger la identidad y privacidad de sus hijos.
Lilibet, nacida en junio de 2021 en California, es la segunda hija de Meghan Markle y el príncipe Harry. Su nombre rinde homenaje tanto a la reina Isabel II, cuyo apodo familiar era "Lilibet", así como a la princesa Diana.