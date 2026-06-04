Meghan Markle comparte fotos inéditas por los 5 años de Lilibet y su parecido con Harry sorprende

Meghan Markle comparte fotos inéditas por los 5 años de Lilibet

Las imágenes, publicadas en Instagram, muestran momentos íntimos de la pequeña junto a sus padres en su hogar de Montecito, California. En una de las postales más comentadas aparece en brazos del príncipe Harry, mientras que otra la muestra caminando descalza entre flores en el jardín familiar. Meghan acompañó la publicación con un emotivo mensaje: “Nuestra niña soñada. Feliz cumpleaños, Lili”.

Pero más allá de la celebración, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: el llamativo cabello rojizo de Lilibet, una característica que cada vez recuerda más a su padre.

Desde su nacimiento, los duques de Sussex han procurado mantener a sus hijos alejados del escrutinio público. Sin embargo, las pocas imágenes compartidas en los últimos años han permitido apreciar el enorme parecido físico entre Lilibet y Harry.

Las nuevas fotografías muestran con claridad el pelo largo y pelirrojo de la niña, un rasgo que ya había despertado comentarios en publicaciones anteriores de Meghan. En distintas imágenes difundidas este año, tanto seguidores como medios especializados han destacado que Lilibet parece haber heredado el característico color de cabello de su papá.