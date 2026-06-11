Príncipe Harry y Archie enternecen con foto jugando futbol en plena fiebre del Mundial 2026

La foto de Harry y Archie rumbo al Mundial 2026 que conquistó a las redes

La instantánea forma parte de una serie de fotografías publicadas por Meghan en redes sociales para mostrar algunos momentos cotidianos junto a Harry, Archie y la pequeña Lilibet. Aunque la pareja mantiene la privacidad de sus hijos, la publicación permitió ver cómo padre e hijo disfrutan de una de sus actividades favoritas.

En la imagen, Harry y Archie juegan con un balón de futbol de gran tamaño en el jardín de su residencia en Montecito, California. La escena destaca por la complicidad entre ambos y por un detalle que no pasó desapercibido: el característico cabello pelirrojo que comparten padre e hijo.

Príncipe Harry y Archie (Instagram)

La fotografía fue publicada dentro de un carrusel que Meghan Markle acompañó con imágenes familiares y momentos de la vida cotidiana de los Sussex. Como suele ocurrir en las publicaciones de la pareja, los rostros de los niños no aparecen completamente visibles, una medida que han mantenido para proteger su privacidad.

Aunque Harry es conocido por su afición a diversos deportes, la imagen refleja cómo ha incorporado el futbol a los momentos que comparte con Archie. La publicación llegó además en un momento en que el deporte vive una gran exposición internacional por la celebración del Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

La fotografía también ofrece una rara mirada a la vida familiar de los Sussex en California, donde han construido una rutina alejada de las obligaciones de la monarquía británica. Desde que dejaron sus funciones reales en 2020, Harry y Meghan han optado por compartir únicamente pequeños destellos de su vida privada, por lo que cada nueva imagen de Archie y Lilibet suele generar gran interés entre sus seguidores.

