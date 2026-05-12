Meghan Markle reaparece junto a su mamá, el príncipe Harry y sus hijos en escapada familiar a Disneyland

Las imágenes, compartidas por la ex actriz, muestran a los duques de Sussex recorriendo distintas atracciones y en un ambiente mucho más familiar que protocolario. Esta visita habría ocurrido en medio de una etapa especialmente compleja para Harry, marcada por tensiones familiares y el creciente escrutinio mediático sobre su vida fuera de la monarquía británica.

Meghan Markle, el príncipe Harry y sus hijos. (Instagram)

El paseo llamó la atención porque la pareja suele mantener sus actividades privadas lejos de las cámaras, especialmente cuando se trata de sus hijos. Sin embargo, la presencia de Doria Ragland volvió a evidenciar el papel cercano y estable que ha tenido en la vida familiar de Meghan desde que dejó oficialmente sus funciones reales en Reino Unido.

No es la primera vez que Harry y Meghan eligen Disneyland como escenario para una salida familiar. En otras ocasiones, la pareja ha el gusto de la pareja por espacios alejados de los compromisos oficiales donde puedan convivir con sus hijos de manera más cotidiana.

Durante la visita, la familia fue vista utilizando accesos privados y medidas discretas de seguridad para evitar aglomeraciones. Aun así, varios visitantes lograron identificar a los Sussex y compartieron comentarios en redes sociales sobre lo “normales” y accesibles que parecían mientras convivían con Archie y Lilibet.

La presencia de Doria Ragland también fue especialmente comentada. La trabajadora social y profesora de yoga ha mantenido un perfil bajo, pero es considerada una de las figuras más importantes dentro del círculo íntimo de Meghan Markle, especialmente desde la ruptura pública entre Harry y la familia real británica.

