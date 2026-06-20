El rey Carlos III está ilusionado con la visita del príncipe Harry y su familia y ya tiene listo su hospedaje, aseguran

El viaje permitiría un reencuentro entre Carlos III y sus nietos menores, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, el rey se encuentra especialmente entusiasmado por la posibilidad de volver a ver a los niños, a quienes no ve en persona desde las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en junio de 2022.

Harry y Meghan planean un viaje a Reino Unido en julio (Instagram)

Carlos III ya tiene una residencia real para que Harry, Meghan y sus hijos se hospeden

Según People, el rey puso a disposición de Harry y Meghan una propiedad de la Familia Real para que puedan hospedarse durante su estancia en Gran Bretaña, aunque no se ha revelado públicamente cuál sería la residencia elegida.

La revista estadounidense señala que el monarca ya había hecho la misma oferta en visitas anteriores, incluyendo espacios dentro del complejo de Buckingham Palace.

Carlos III estaría emocionado por reencontrarse con sus nietos Archie y Lilibet (Getty Images)

Sin embargo, en ocasiones previas el príncipe Harry optó por alojarse en hoteles o en otros lugares fuera del patrimonio real.

Carlos III está emocionado por ver a sus nietos Archie y Lilibet

Las fuentes aseguran que el rey Carlos III está muy emocionado ante la posibilidad de convivir nuevamente con los príncipes Archie y Lilibet después de cuatro años de ausencia.

Además del llamado Megxit, la distancia geográfica ha sido uno de los factores que más ha complicado la relación entre el monarca y los hijos de Harry y Meghan.

Desde que los Sussex se establecieron en California en 2020 tras abandonar sus funciones como miembros activos de la Familia Real, los encuentros presenciales han sido escasos.

El rey no ha visto a Archie y Lilibet desde 2022 (Instagram/Archewell)

Meghan no ha regresado al Reino Unido desde el funeral de Isabel II en septiembre de 2022, mientras que los niños tampoco han vuelto desde aquel mismo año.

Diversos reportes publicados durante los últimos meses han señalado que Carlos III desea construir con Archie y Lilibet una relación similar a la que mantiene con sus otros nietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

Incluso algunos medios británicos han mencionado posibles invitaciones a Balmoral, Sandringham o Highgrove como parte de esos intentos de acercamiento familiar.