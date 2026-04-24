Trump se burla de la petición del príncipe Harry sobre Ucrania: 'Yo hablo más en nombre del Reino Unido que él

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Estados Unidos en su discurso?

El hijo del rey Carlos llegó a Ucrania este 23 de abril para asistir a la Conferencia de Seguridad de Kiev. Como parte de su discurso cuyo objetivo fue pedir el alto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Harry habló sobre Estados Unidos, sin mencionar directamente a Trump.

El príncipe Harry habló sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto. (Getty Images)

“Este es un momento crucial para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, dijo Harry.

Harry pidió a Estados Unidos tomar liderazgo. (Getty Images)

Según People, Harry también agregó que “Estados Unidos tiene un rol singular en esta historia”, explicando que “no solo por su poder, pero porque cuando Ucrania renunció a las armar nucleares, Estados Unidos contribuyó a garantizar que se respetarían la soberanía y las fronteras de Ucrania”.