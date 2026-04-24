De manera inesperada, el príncipe Harry viajó por tercera vez en el último año a Ucrania para pedir, una vez más, que su guerra con Rusia termine. Durante su discurso, Harry invitó a Estados Unidos a ocupar su postura de liderazgo para garantizar la soberanía ucraniana. Donald Trump respondió a los comentarios después de ser cuestionado en una conferencia.
Trump se burla de la petición del príncipe Harry sobre Ucrania: 'Yo hablo más en nombre del Reino Unido que él
¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Estados Unidos en su discurso?
El hijo del rey Carlos llegó a Ucrania este 23 de abril para asistir a la Conferencia de Seguridad de Kiev. Como parte de su discurso cuyo objetivo fue pedir el alto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Harry habló sobre Estados Unidos, sin mencionar directamente a Trump.
“Este es un momento crucial para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, dijo Harry.
Según People, Harry también agregó que “Estados Unidos tiene un rol singular en esta historia”, explicando que “no solo por su poder, pero porque cuando Ucrania renunció a las armar nucleares, Estados Unidos contribuyó a garantizar que se respetarían la soberanía y las fronteras de Ucrania”.
La respuesta del presidente Trump al discurso del príncipe Harry
Horas más tarde, Donald Trump fue cuestionado al respecto en el Oval Office: “¿El príncipe Harry? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa? Por favor denle mis saludos”, mencionó Trump ignorando la pregunta.
Finalmente Donald respondió: “Sé una cosa: el príncipe Harry no habla en nombre del Reino Unido. Eso es seguro. Creo que yo hablo más en nombre del Reino Unido que el príncipe Harry. Pero agradezco sus consejos”.
Este hecho sucedió días antes de que el rey Carlos viaje a Estados Unidos como parte de una visita de Estado. El monarca llegará el lunes 27 de abril y se quedará durante 4 días. Su visita, según el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, se vincula con la independencia de Estados Unidos del Reino Unido.
El anterior viaje de Harry y Meghan a Australia
Previo a la visita del príncipe Harry a Ucrania, él y Meghan Markle visitaron Australia. A su paso por el país de Oceanía, los duques de Sussex estuvieron en Melbourne, Canberra y Sidney y visitaron a niños, jóvenes y veteranos de las fuerzas militares.
Meghan y Harry también convivieron con los supervivientes del atentado que sucedió en Bondi Beach el 14 de diciembre de 2025. Tanto sus visitas a Australia como a Ucrania demuestran el interés que tanto Harry como Meghan tienen interés por apoyar a la comunidad a pesar de que ya no sigan la agenda real como su familia.
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Desde que Donald Trump respondió al príncipe Harry, no ha habido una réplica por parte del hijo del rey Carlos y de Diana de Gales. A pesar de lo sucedido, en unos días el rey Carlos llegará a Estados Unidos como parte de la relación entre el país norteamericano y Reino Unido.