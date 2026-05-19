Meghan Markle comparte fotos inéditas de su boda con el príncipe Harry en su aniversario

Entre los momentos compartidos por la duquesa se encuentran momentos detrás de cámaras, escenas de la recepción privada y algunos instantes románticos que hasta ahora no habían salido a la luz.

Entre las imágenes más comentadas aparecen el primer baile de la pareja, Harry pronunciando un discurso durante la recepción y una presentación especial de Elton John, quien cantó para los invitados durante la celebración.

Príncipe Harry y Meghan Markle (Instagram)

La boda entre Meghan Markle y el príncipe Harry fue uno de los eventos mediáticos más importantes de la familia real británica en la última década. La ceremonia reunió a cerca de 600 invitados y fue seguida por millones de personas alrededor del mundo.

Para la ceremonia, Meghan llevó el icónico vestido minimalista de Givenchy diseñado por Clare Waight Keller, mientras que por la noche cambió a un diseño halter de Stella McCartney que también aparece en varias de las nuevas fotografías difundidas por la ex actriz.

Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Chris Allerton y muestran una versión más relajada y personal del enlace, alejada del protocolo real que rodeó el evento en 2018.