El príncipe Harry habla sobre la "desconexión" que sintió en sus primeros días como papá

El príncipe Harry habla de paternidad, terapia y una nueva forma de entender a los hijos

El duque de Sussex, de 41 años, habló sobre la “desconexión” que sintió al inicio de su paternidad durante un evento organizado por Movember el 15 de abril, en Australia, donde reflexionó sobre su transición a esta etapa.

El príncipe Harry y Meghan Markle son padres de príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

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Harry explicó que puede existir cierta distancia emocional en los primeros días: "Definitivamente sentí una desconexión porque mi esposa era quien estaba creando vida, y yo estaba ahí para presenciarlo", dijo.

Archie nació en Londres en mayo de 2019, y posteriormente la pareja dejó sus funciones como miembros activos de la realeza en enero de 2020. Después se mudaron a California, donde nació Lilibet en junio de 2021.

Durante la conversación en el escenario con el director global de investigación en salud masculina de Movember, el Dr. Zac Seidler, Harry también habló del papel que tuvo la terapia antes de convertirse en padre.

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"Desde el punto de vista de la terapia, quieres ser la mejor versión de ti mismo para tus hijos. Y yo sabía que tenía cosas del pasado que necesitaba trabajar y, por lo tanto, prepararme para básicamente limpiarme de ese pasado", explicó.

También compartió un consejo clave que recibió de su terapeuta en el Reino Unido. "Creo que el mejor consejo que me dieron fue simplemente ser consciente de cómo te sientes una vez que nace el bebé", puntualizó.

La importancia de la salud mental para el príncipe Harry

Harry, quien ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de la salud mental, señaló que hoy en día existen conversaciones familiares que antes no eran comunes en sus años de formación.

"Hay conversaciones que ahora están ocurriendo en los hogares entre hijos y padres que nunca existieron entre mis padres y yo", confesó el duque de Sussex.

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Hijo menor del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, el duque explicó que ve a las nuevas generaciones como una evolución.

"Desde mi perspectiva, nuestros hijos son nuestra mejora. No es así como me enseñaron, pero es mi forma de verlo — no quiere decir que yo haya sido una mejora de mi padre o que mis hijos sean una mejora de mí", dijo.

"Es la manera en la que lo abordo, entender que, con el mundo como está, los hijos que criamos hoy necesitan ser una mejora", explicó.