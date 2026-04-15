El príncipe Harry compartió cómo vivió sus primeros días como padre y el proceso personal que atravesó antes y después de la llegada de sus hijos con Meghan Markle , durante una conversación en Australia centrada en la paternidad y la salud mental.
El príncipe Harry habla sobre la "desconexión" que sintió en sus primeros días como papá
El príncipe Harry habla de paternidad, terapia y una nueva forma de entender a los hijos
El duque de Sussex, de 41 años, habló sobre la “desconexión” que sintió al inicio de su paternidad durante un evento organizado por Movember el 15 de abril, en Australia, donde reflexionó sobre su transición a esta etapa.
El príncipe Harry y Meghan Markle son padres de príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.
Harry explicó que puede existir cierta distancia emocional en los primeros días: "Definitivamente sentí una desconexión porque mi esposa era quien estaba creando vida, y yo estaba ahí para presenciarlo", dijo.
Archie nació en Londres en mayo de 2019, y posteriormente la pareja dejó sus funciones como miembros activos de la realeza en enero de 2020. Después se mudaron a California, donde nació Lilibet en junio de 2021.
Durante la conversación en el escenario con el director global de investigación en salud masculina de Movember, el Dr. Zac Seidler, Harry también habló del papel que tuvo la terapia antes de convertirse en padre.
"Desde el punto de vista de la terapia, quieres ser la mejor versión de ti mismo para tus hijos. Y yo sabía que tenía cosas del pasado que necesitaba trabajar y, por lo tanto, prepararme para básicamente limpiarme de ese pasado", explicó.
También compartió un consejo clave que recibió de su terapeuta en el Reino Unido. "Creo que el mejor consejo que me dieron fue simplemente ser consciente de cómo te sientes una vez que nace el bebé", puntualizó.
La importancia de la salud mental para el príncipe Harry
Harry, quien ha hablado en otras ocasiones sobre la importancia de la salud mental, señaló que hoy en día existen conversaciones familiares que antes no eran comunes en sus años de formación.
"Hay conversaciones que ahora están ocurriendo en los hogares entre hijos y padres que nunca existieron entre mis padres y yo", confesó el duque de Sussex.
Hijo menor del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, el duque explicó que ve a las nuevas generaciones como una evolución.
"Desde mi perspectiva, nuestros hijos son nuestra mejora. No es así como me enseñaron, pero es mi forma de verlo — no quiere decir que yo haya sido una mejora de mi padre o que mis hijos sean una mejora de mí", dijo.
"Es la manera en la que lo abordo, entender que, con el mundo como está, los hijos que criamos hoy necesitan ser una mejora", explicó.
La visita de Harry y Meghan a Australia
El evento se llevó a cabo ante seguidores de Movember y sus hijos, en el segundo día de su viaje a Australia con Meghan Markle, de 44 años.
Movember, fundada en Melbourne, es una organización global enfocada en la salud masculina, con especial atención a la salud mental, la prevención del suicidio y enfermedades como el cáncer de próstata y testicular.
Durante el encuentro también se presentó una nueva investigación sobre paternidad titulada “More Than a Provider: Australian Fathers on Health, Identity and Experiences of Parenthood”.
El evento tuvo lugar en la sede de los Western Bulldogs, un equipo profesional de fútbol australiano.
Ahí, Harry recibió algunos recuerdos para llevar a casa a sus hijos: dos pequeñas camisetas del equipo personalizadas con “Archie” y “Lilibet”, y comentó a PEOPLE que sus hijos son fans de The Wiggles.
Los hijos de los duques de Sussex no los acompañaron en este viaje a Australia, donde la pareja está participando en actividades privadas, profesionales y filantrópicas a lo largo de la semana.