Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

La inesperada reunión del príncipe Harry y Justin Trudeau en Canadá: así nació su amistad

El príncipe Harry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau protagonizaron una imagen que revive la amistad que mantienen desde 2016.
lun 06 abril 2026 10:45 AM
justin-trudeau-principe-harry.jpg
Príncipe Harry junto a Justin Trudeau y la esquiadora olímpica Eileen Gu. (Instagram)
Publicidad

El encuentro del príncipe Harry y Justin Trudeau en Canadá

Este encuentro tuvo lugar durante una escapada reciente a Canadá, donde el hijo del rey Carlos III disfrutó de unos días de descanso dedicados a una de sus grandes pasiones: esquiar. La escena, completamente natural, y la combinación inesperada de estas figuras públicas no tardó en volverse viral, generando miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

En las imágenes, también aparece Katy Perry, quien la pareja actual del exprimer ministro canadiense, lo que confirma que este viaje también fue un momento para pasar tiempo entre amigos.

La amistad del príncipe Harry y Justin Trudeau

Aunque la presencia de Eileen Gu sorprendió a muchos, la relación entre el príncipe príncipe Harry y Justin Trudeau ya tiene tiempo. Su vínculo comenzó a hacerse visible en 2016, cuando ambos coincidieron en la promoción y organización de los Invictus Games, cuya edición de 2017 se celebró en Toronto, Canadá.

Prince Harry Launches The Invictus Games In Toronto
Príncipe Harry y Justin Trudeau (Getty Images)

En ese momento, Justin Trudeau no solo apoyó el evento impulsado por Harry, sino que también mostró cercanía personal con el duque, participando activamente en actividades previas y encuentros con atletas.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en septiembre de 2017, cuando ambos protagonizaron un saludo amistoso durante un evento oficial que rápidamente se viralizó.

CHOGM London 2018 - Day 4
Príncipe harry y Justin Trudeau. (Getty Images)

Desde entonces, su relación ha trascendido los actos oficiales. Han coincidido en diversos eventos vinculadas a causas sociales, bienestar de veteranos y eventos internacionales, manteniendo una conexión que combina intereses compartidos y afinidad personal.

Publicidad

Meghan Markle comparte su lado más familiar

Mientras la imagen del príncipe Harry y Justin Trudeau circulaba en redes, Meghan Markle también compartió momentos del viaje desde una perspectiva más íntima.

La exactriz publicó un video en el que se ve al príncipe Harry esquiando con su hijo Archie, quien sin importar su corta lo edad, lo hace a la perfección.

“Mis chicos. ¡Aprendiz rápido, Archie! Tan orgullosa”, escribió la duquesa.

Publicidad

Tags

Meghan Markle

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad