La inesperada reunión del príncipe Harry y Justin Trudeau en Canadá: así nació su amistad

El encuentro del príncipe Harry y Justin Trudeau en Canadá

Este encuentro tuvo lugar durante una escapada reciente a Canadá, donde el hijo del rey Carlos III disfrutó de unos días de descanso dedicados a una de sus grandes pasiones: esquiar. La escena, completamente natural, y la combinación inesperada de estas figuras públicas no tardó en volverse viral, generando miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

En las imágenes, también aparece Katy Perry, quien la pareja actual del exprimer ministro canadiense, lo que confirma que este viaje también fue un momento para pasar tiempo entre amigos.

La amistad del príncipe Harry y Justin Trudeau

Aunque la presencia de Eileen Gu sorprendió a muchos, la relación entre el príncipe príncipe Harry y Justin Trudeau ya tiene tiempo. Su vínculo comenzó a hacerse visible en 2016, cuando ambos coincidieron en la promoción y organización de los Invictus Games, cuya edición de 2017 se celebró en Toronto, Canadá.

Príncipe Harry y Justin Trudeau (Getty Images)

En ese momento, Justin Trudeau no solo apoyó el evento impulsado por Harry, sino que también mostró cercanía personal con el duque, participando activamente en actividades previas y encuentros con atletas.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en septiembre de 2017, cuando ambos protagonizaron un saludo amistoso durante un evento oficial que rápidamente se viralizó.

Príncipe harry y Justin Trudeau. (Getty Images)

Desde entonces, su relación ha trascendido los actos oficiales. Han coincidido en diversos eventos vinculadas a causas sociales, bienestar de veteranos y eventos internacionales, manteniendo una conexión que combina intereses compartidos y afinidad personal.