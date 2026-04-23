El príncipe Harry pidió este jueves a Estados Unidos que adopte un papel decisivo para poner fin a la invasión rusa a Ucrania e instó al presidente ruso, Vladimir Putin, a "detener esta guerra". Esto en la que sería la tercera visita del duque de Sussex a dicho país.
El príncipe Harry pide a Vladimir Putin poner fin a la guerra, en visita sorpresiva a Ucrania
El príncipe Harry llama a Estados Unidos a mostrar su liderazgo en conflicto Ucrania-Rusia
Este jueves, el príncipe Harry llegó sorpresivamente a Kiev, en lo que significa su tercera visita a Ucrania para apoyar a los veteranos heridos como parte de su Fundación Invictus Games.
Al hablar en el Foro de Seguridad de la capital ucraniana, el hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra dijo que Ucrania había dado un ejemplo de "liderazgo" y "unidad" desde que las fuerzas rusas iniciaron la invasión, en febrero de 2022.
"Este es un momento para el liderazgo estadounidense; un momento para que Estados Unidos demuestre que puede honrar sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales", señaló Harry en su discurso.
El príncipe Harry pide a Vladimir Putin detener la guerra con Ucrania en visita sorpresa a Kiev
En su pronunciamiento al asistir al Foro de Seguridad de Kiev, en Ucrania, el príncipe Harry también se dirigió un mensaje directamente a Vladimir Putin, presidente de Rusia, para pedirle que "evite más sufrimiento tanto para ucranianos como para rusos, y que elija un camino diferente".
"Presidente Putin, ningún país se beneficia de la continua pérdida de vidas que estamos presenciando. Aún hay un momento ahora para detener esta guerra", expresó el duque de Sussex, quien recientemente terminó un viaje a Australia junto a su esposa, Meghan Markle, en el que tuvieron distintas actividades relacionadas con salud mental, educación y otros temas relacionados con la agenda de la Fundación Archewell.
En su discurso este día en Ucrania, el príncipe Harry elogió la resiliencia de la sociedad de dicho país. "El pueblo ucraniano ha hecho algo extraordinario. Se ha adaptado, ha resistido y ha mantenido la línea", afirmó.
"Pocos creían que eso sería posible. Y, sin embargo, aquí están: siguen en pie, siguen luchando y siguen liderando", añadió Harry, quien estuvo en el frente en Afganistán cuando formaba parte de la fuerzas armadas británicas.
Los viajes del príncipe Harry a Ucrania desde que empezó el conflicto con Rusia
Como parte de su visita a Ucrania, el príncipe Harry tiene también previsto visitar Halo Trust, una organización de eliminación de minas a la que apoyaba su mamá, la princesa Diana, quien destacó como una de las más valerosas activistas anti-minas personales y dejó ese legado que ha sido retomado por su hijo menor.
Harry ya había visitado Ucrania en septiembre de 2025, cuando se reunió con veteranos de guerra y autoridades en el marco de su fundación Invictus Games Foundation, que fundó en 2014 para apoyar a soldados heridos a través de competiciones deportivas.
Asimismo, en abril del año pasado, acudió con su esposa, Meghan Markle, al centro de rehabilitación para soldados y civiles que han sido amputados, Superhumans, ubicado en Leópolis, al oeste de Ucrania.
Con información de AFP