El príncipe Harry pide a Vladimir Putin poner fin a la guerra, en visita sorpresiva a Ucrania

El príncipe Harry llama a Estados Unidos a mostrar su liderazgo en conflicto Ucrania-Rusia

Este jueves, el príncipe Harry llegó sorpresivamente a Kiev, en lo que significa su tercera visita a Ucrania para apoyar a los veteranos heridos como parte de su Fundación Invictus Games.

Al hablar en el Foro de Seguridad de la capital ucraniana, el hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra dijo que Ucrania había dado un ejemplo de "liderazgo" y "unidad" desde que las fuerzas rusas iniciaron la invasión, en febrero de 2022.

El príncipe Harry pide a Vladimir Putin que termine la guerra, durante su visita sorpresa a Ucrania (GENYA SAVILOV/AFP)

"Este es un momento para el liderazgo estadounidense; un momento para que Estados Unidos demuestre que puede honrar sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales", señaló Harry en su discurso.