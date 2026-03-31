El príncipe Harry y Elton John exigen indemnización millonaria a tabloides británicos por espionaje

Los denunciantes, entre los que también se encuentra la actriz británica Elizabeth Hurley, acusan a Associated Newspapers Ltd, propietaria del Daily Mail y del Mail on Sunday, de obtener información sobre ellos de manera ilegal, en particular recurriendo a detectives privados.

Durante el juicio, que comenzó en enero pasado en el Tribunal Superior de Londres y cuya decisión debe llegar en próximas semanas, los demandantes ofrecieron testimonios cargados de emoción.

Los siete demandantes reprochan a los tabloides haber escuchado conversaciones privadas y mentido para obtener información médica.

Elton John (Getty Images)

"Se invita al tribunal a conceder una indemnización sustancial a cada uno de los demandantes por el uso indebido de información privada", dijeron los abogados de los denunciantes en su conclusión.

Este proceso es el último contra los tabloides del príncipe Harry, de 41 años, que se alejó de la familia real en 2020 y se mudó a Estados Unidos.

El hijo menor del rey Carlos III libra desde hace años una cruzada judicial contra la prensa sensacionalista británica.

