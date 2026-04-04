Resurge el tenso momento que vivieron el príncipe Harry y la reina Isabel II por la tiara que usó Meghan en su boda

Meghan Markle, su tiara de boda y el papel de la reina Isabel II

El día de su boda, Meghan Markle deslumbró con la icónica tiara Queen Mary Diamond Bandeau, una joya histórica que no solo capturó la atención mundial, sino que también marcó tendencia.

La elección de esta pieza no fue casual, ya que sigue el protocolo tradicional de la Familia Real británica, donde la reina Isabel II solía supervisar personalmente este momento tan significativo en las bodas reales.

El príncipe Harry y Meghan Markle el día de su boda. (©GettyImages 960529704)

Según el libro de Robert Hardman, el príncipe Harry acompañó a Meghan durante el proceso de selección de la tiara, un gesto poco habitual que habría alterado una tradición importante, el vínculo directo entre la reina y la futura integrante de la Familia Real.

En ceremonias anteriores, la reina había estado presente en este especial instante, como ocurrió con Sophie Rhys-Jones (esposa del príncipe Eduardo) y la propia Kate Middleton, actual princesa de Gales.

Sin embargo, en esta ocasión, Meghan llegó junto a Harry, lo que, según Hardman, "sorprendió a todos".

Este detalle contrasta con la versión presentada por el príncipe Harry en su libro de memorias Spare, donde afirma que fue invitado a participar en la elección de la tiara.

La discrepancia entre ambas narrativas ha despertado un gran interés entre los medios y los seguidores de la realeza, convirtiendo este episodio en una de las principales conversaciones en torno a la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry.