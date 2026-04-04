Resurge el tenso momento que vivieron el príncipe Harry y la reina Isabel II por la tiara que usó Meghan en su boda

El conflicto por la tiara de boda de Meghan Markle vuelve a acaparar titulares. A casi ocho años de su matrimonio con el príncipe Harry, nuevas revelaciones del libro de Robert Hardman, titulado Elizabeth II, han reavivado el debate sobre lo ocurrido en elPalacio de Buckingham.
Este libro detalla un momento clave durante la boda de 2018 y cómo, poco a poco, comenzaron a surgir tensiones entre la Familia Real y la pareja formada por el príncipe Harry y Meghan Markle, destacando un episodio en particular relacionado con una tiara y una tradición real que desató el conflicto.
El periodista Robert Hardman ofrece una perspectiva distinta a la presentada en las memorias del príncipe Harry, Spare, colocando nuevamente a la familia real británica en el centro del debate mediático a nivel mundial.
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Meghan Markle, su tiara de boda y el papel de la reina Isabel II
El día de su boda, Meghan Markle deslumbró con la icónica tiara Queen Mary Diamond Bandeau, una joya histórica que no solo capturó la atención mundial, sino que también marcó tendencia.
La elección de esta pieza no fue casual, ya que sigue el protocolo tradicional de la Familia Real británica, donde la reina Isabel II solía supervisar personalmente este momento tan significativo en las bodas reales.
Según el libro de Robert Hardman,el príncipe Harry acompañó a Meghan durante el proceso de selección de la tiara, un gesto poco habitual que habría alterado una tradición importante, el vínculo directo entre la reina y la futura integrante de la Familia Real.
En ceremonias anteriores, la reina había estado presente en este especial instante, como ocurrió con Sophie Rhys-Jones (esposa del príncipe Eduardo) y la propia Kate Middleton, actual princesa de Gales.
Sin embargo, en esta ocasión, Meghan llegó junto a Harry, lo que, según Hardman, "sorprendió a todos".
Este detalle contrasta con la versión presentada por el príncipe Harry en su libro de memoriasSpare, donde afirma que fue invitado a participar en la elección de la tiara.
La discrepancia entre ambas narrativas ha despertado un gran interés entre los medios y los seguidores de la realeza, convirtiendo este episodio en una de las principales conversaciones en torno a la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry.
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Tensión entre el príncipe Harry y Meghan Markle con el Palacio por la tiara que usó el día de su boda
La confusión surgió cuando Meghan Markle necesitaba la tiara para pruebas de peinado antes de la boda.
Según el relato de Harry, Angela Kelly, asistente cercana de la reina, complicó el proceso al exigir estrictas medidas de seguridad para trasladar la pieza.
El príncipe asegura que accedió a las condiciones, pero aun así recibió una negativa, lo que aumentó la tensión.
Este episodio ha sido ampliamente citado como uno de los primeros roces entre los duques de Sussex y el personal del Palacio.
Sin embargo, el libro Elizabeth IIpresenta una versión distinta.La reina Elizabeth II habría respaldado completamente a Kelly, dejando claro que las joyas reales no podían manejarse sin protocolo estricto.
Incluso se menciona que la monarca expresó que “no es un juguete”, subrayando la importancia histórica de la tiara.
Cuando finalmente se entregó la pieza en elPalacio de Kensington, el intercambio habría sido tenso.
Mientras el príncipe Harry describe incomodidad y fricción en sus memorias, otras fuentes aseguran que Meghan Markle no estaba presente y que el príncipe reaccionó de forma confrontativa y fría ante el personal encargado de la entrega de la joya.
Este episodio, que hoy vuelve a viralizarse, refleja las diferencias entre la versión oficial del Palacio y la versión de los duques de Sussex.
Además, refuerza el interés y el negocio que representan para el mundo editorial los conflictos internos de la Familia Real británica.
En especial, al referirse a Meghan Markle y el príncipe Harry muchos mencionan que este y otros roces son parte de la razón del distanciamiento de los Sussex con la Familia Real.