El príncipe Harry es demandado por difamación por la organización benéfica que él mismo fundó en honor a Lady Di
Sentebale, la organización que el príncipe Harry cofundó con el príncipe Seeiso de Lesoto en honor a la princesa Diana, demanda al duque de Sussex por difamación tras polémica salida de su mesa directiva.
El príncipe Harry enfrenta una demanda por difamación interpuesta por Sentebale, la ONG que cofundó en 2006 junto al Príncipe Seeiso de Lesoto en honor a Princesa Diana.
La querella, presentada el 24 de marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Londres, también incluye a Mark Dyer y acusa una presunta “campaña mediática adversa coordinada” que habría causado daños reputacionales y operativos a la organización.
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El príncipe Harry es demandado por la ONG que él mismo fundó
La polémica demanda que enfrenta el príncipe Harry, quien es acusado de difamación junto con otras personas por la organización benéfica que él mismo cofundó, es la continuación de una ruptura pública ocurrida en marzo de 2025.
Aunque una investigación oficial criticó el manejo público de la disputa sin hallar pruebas de acoso sistémico, la demanda actual —aún sin detalles específicos ni monto revelado— marca una escalada legal en una relación que durante casi dos décadas fue uno de los pilares filantrópicos del duque de Sussex y que hoy se convierte en motivo de controversia.
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La polémica entre el príncipe Harry y Sentebale llega a los tribunales
Un portavoz de Sentebale indicó que la acción legal, catalogada como “defamation – libel and slander” (difamación por escrito y/o verbal)". busca la intervención, protección y restitución del tribunal ante una supuesta “campaña mediática adversa coordinada” que, según la ONG, ha causado “disrupción operativa, daño reputacional” a la organización, su liderazgo y sus socios, además de un impacto significativo en su reputación.
Sentebale apoya a jóvenes vulnerables en Lesoto y Botsuana, especialmente aquellos afectados por el VIH/sida. El príncipe Harry fue uno de sus principales impulsores durante casi 20 años.
La relación se rompió públicamente en marzo de 2025, cuando Harry y el príncipe Seeiso renunciaron como patronos junto con la mayoría del consejo de fideicomisarios.
En ese momento afirmaron que “la relación entre los fideicomisarios y la presidenta del consejo, la doctora Sophie Chandauka, se rompió más allá de toda reparación”.
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Las acusaciones originales contra el príncipe Harry en el caso de la ONG Sentebale
El conflicto interno se había intensificado tras desacuerdos sobre la estrategia de recaudación de fondos.
La presidenta Chandauka acusó en su momento al príncipe Harry y al consejo de orquestar una campaña de acoso y hostigamiento en su contra.
La Charity Commission de Inglaterra y Gales investigó el caso y, en agosto de 2025, criticó duramente a todas las partes por permitir que la disputa se ventilara públicamente, lo que dañó la reputación de la organización, aunque no encontró evidencia de acoso sistémico, misoginia o racismo, como acusó Chandauka.