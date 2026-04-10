El príncipe Harry es demandado por difamación por la organización benéfica que él mismo fundó en honor a Lady Di

La polémica entre la presidenta de Sentebale y el príncipe Harry llegó a los tribunales (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

El príncipe Harry es demandado por la ONG que él mismo fundó

La polémica demanda que enfrenta el príncipe Harry, quien es acusado de difamación junto con otras personas por la organización benéfica que él mismo cofundó, es la continuación de una ruptura pública ocurrida en marzo de 2025.

En ese entonces, Harry, el príncipe Seeiso y la mayor parte del consejo renunciaron a la ONG en medio de tensiones con la presidenta Sophie Chandauka por desacuerdos estratégicos y acusaciones cruzadas.

El príncipe Seeiso de Lesoto y el príncipe Harry cofundaron Sentebale en 2006 (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

Aunque una investigación oficial criticó el manejo público de la disputa sin hallar pruebas de acoso sistémico, la demanda actual —aún sin detalles específicos ni monto revelado— marca una escalada legal en una relación que durante casi dos décadas fue uno de los pilares filantrópicos del duque de Sussex y que hoy se convierte en motivo de controversia.