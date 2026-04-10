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Realeza

El príncipe Harry es demandado por difamación por la organización benéfica que él mismo fundó en honor a Lady Di

Sentebale, la organización que el príncipe Harry cofundó con el príncipe Seeiso de Lesoto en honor a la princesa Diana, demanda al duque de Sussex por difamación tras polémica salida de su mesa directiva.
vie 10 abril 2026 02:57 PM
El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di
El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

El príncipe Harry enfrenta una demanda por difamación interpuesta por Sentebale, la ONG que cofundó en 2006 junto al Príncipe Seeiso de Lesoto en honor a Princesa Diana.

La querella, presentada el 24 de marzo de 2026 ante el Tribunal Superior de Londres, también incluye a Mark Dyer y acusa una presunta “campaña mediática adversa coordinada” que habría causado daños reputacionales y operativos a la organización.

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El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di
La polémica entre la presidenta de Sentebale y el príncipe Harry llegó a los tribunales (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

El príncipe Harry es demandado por la ONG que él mismo fundó

La polémica demanda que enfrenta el príncipe Harry, quien es acusado de difamación junto con otras personas por la organización benéfica que él mismo cofundó, es la continuación de una ruptura pública ocurrida en marzo de 2025.

En ese entonces, Harry, el príncipe Seeiso y la mayor parte del consejo renunciaron a la ONG en medio de tensiones con la presidenta Sophie Chandauka por desacuerdos estratégicos y acusaciones cruzadas.

El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di
El príncipe Seeiso de Lesoto y el príncipe Harry cofundaron Sentebale en 2006 (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

Aunque una investigación oficial criticó el manejo público de la disputa sin hallar pruebas de acoso sistémico, la demanda actual —aún sin detalles específicos ni monto revelado— marca una escalada legal en una relación que durante casi dos décadas fue uno de los pilares filantrópicos del duque de Sussex y que hoy se convierte en motivo de controversia.

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La polémica entre el príncipe Harry y Sentebale llega a los tribunales

Un portavoz de Sentebale indicó que la acción legal, catalogada como “defamation – libel and slander” (difamación por escrito y/o verbal)". busca la intervención, protección y restitución del tribunal ante una supuesta “campaña mediática adversa coordinada” que, según la ONG, ha causado “disrupción operativa, daño reputacional” a la organización, su liderazgo y sus socios, además de un impacto significativo en su reputación.

El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di
Durante casi 20 años, Sentebale fue una de las acciones humanitarias más socorridas del duque de Sussex (WPA Pool/Getty Images)

Sentebale apoya a jóvenes vulnerables en Lesoto y Botsuana, especialmente aquellos afectados por el VIH/sida. El príncipe Harry fue uno de sus principales impulsores durante casi 20 años.

La relación se rompió públicamente en marzo de 2025, cuando Harry y el príncipe Seeiso renunciaron como patronos junto con la mayoría del consejo de fideicomisarios.

El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di
El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

En ese momento afirmaron que “la relación entre los fideicomisarios y la presidenta del consejo, la doctora Sophie Chandauka, se rompió más allá de toda reparación”.

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Las acusaciones originales contra el príncipe Harry en el caso de la ONG Sentebale

El conflicto interno se había intensificado tras desacuerdos sobre la estrategia de recaudación de fondos.

La presidenta Chandauka acusó en su momento al príncipe Harry y al consejo de orquestar una campaña de acoso y hostigamiento en su contra.

El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di
El príncipe Harry es demandado por difamación por la ONG Sentebale, que él mismo cofundó en 2006 en honor a Lady Di (Brian Otieno/Getty Images for Sentebale)

La Charity Commission de Inglaterra y Gales investigó el caso y, en agosto de 2025, criticó duramente a todas las partes por permitir que la disputa se ventilara públicamente, lo que dañó la reputación de la organización, aunque no encontró evidencia de acoso sistémico, misoginia o racismo, como acusó Chandauka.

Con información de Agencia México

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