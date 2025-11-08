El príncipe George se roba todas las miradas al acompañar a Kate Middleton y la Familia Real a un acto solemne

El príncipe George se roba las miradas en el Festival del Recuerdo

La presencia del príncipe George, quien actualmente tiene 12 años, en el Festival del Recuerdo demuestra que, poco a poco, comenzará a ganar protagonismos en la agenda real, ya que es hoy —después de su papá, el príncipe de Gales— segundo en la línea de sucesión al trono británico.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

Conforme avance en edad, llegará una mayor frecuencia de apariciones públicas y de actos protocolarios en los que su figura sirva para subrayar la continuidad dinástica y el relevo generacional.

El que brilló por su ausencia en este acto fue el príncipe William. People dio a conocer que el heredero acababa de regresar de una gira oficial por Brasil, donde se realizó la entrega del Earthshot Prize, y no formó parte de la comitiva que se reunió en Londres para honrar a los veteranos.