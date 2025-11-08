Publicidad

Realeza

El príncipe George se roba todas las miradas al acompañar a Kate Middleton y la Familia Real a un acto solemne

Durante el Festival Anual del Recuerdo llama la atención la presencia del príncipe George, hijo mayor de William y Kate, príncipes de Gales.
sáb 08 noviembre 2025 06:37 PM
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton, princesa de Gales, acudió este sábado 8 de noviembre al Festival anual del Recuerdo, organizado por la Royal British Legion en el Royal Albert Hall de Londres, y estuvo acompañada por su hijo mayor, el príncipe George, en lo que supone la primera vez que el niño participa en esta conmemoración pública con la Familia Real, por lo que se robó todas las miradas.

La Familia Real celebra el Festival del Recuerdo y el príncipe George acapara la atención de todos

El Festival of Remembrance (o Festival del Recuerdo) es una de las citas más solemnes del calendario monárquico en Reino Unido, ya que desde el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, hasta otros miembros de la Familia Real (incluidos Kate y el príncipe George), se dieron cita en el Royal Albert Hall par para honrar a los soldados caídos del Reino Unido y la Commonwealth.

La ceremonia, que se celebra en presencia del monarca en turno, es también un acto de enseñanza patrióticas donde la Corona británica recuerda y transmite valores de su tradición militar a las nuevas generaciones.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

El príncipe George se roba las miradas en el Festival del Recuerdo

La presencia del príncipe George, quien actualmente tiene 12 años, en el Festival del Recuerdo demuestra que, poco a poco, comenzará a ganar protagonismos en la agenda real, ya que es hoy —después de su papá, el príncipe de Gales— segundo en la línea de sucesión al trono británico.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

Conforme avance en edad, llegará una mayor frecuencia de apariciones públicas y de actos protocolarios en los que su figura sirva para subrayar la continuidad dinástica y el relevo generacional.

El que brilló por su ausencia en este acto fue el príncipe William. People dio a conocer que el heredero acababa de regresar de una gira oficial por Brasil, donde se realizó la entrega del Earthshot Prize, y no formó parte de la comitiva que se reunió en Londres para honrar a los veteranos.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

Su ausencia puso a su esposa, Kate Middleton, bajo los reflectores y como figura central de la noche, pero fue el todavía nervioso y tímido semblante del príncipe George lo que hizo que esta ceremonia tuviera un tono distinto.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton fue la sorpresa del Festival del Recuerdo en 2024

En la celebración de este mismo acto, el año pasado, fue Kate Middleton quien dio la nota, ya que hizo una aparición en este mismo festival pese a haber pasado gran parte de 2024 apartada del ojo público por su tratamiento contra el cáncer. Ahora cedió ese honor a su hijo mayor.

De acuerdo con People, la Corona ha procurado introducir a los tres hijos de William y Kate en actos específicos con el objetivo de que asuman el sentido del servicio que implica ser parte de la Familia Real, pero sin perder la perspectiva de que son todavía niños.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres
Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

De esta forma, hemos visto al príncipe George como paje en la coronación de su abuelo, Carlos III, en 2023 hasta recepciones para veteranos, para que, con el tiempo, asuma compromisos más formales.

