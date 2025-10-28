La nueva era Windsor: El príncipe William y Kate Middleton tomarán medidas firmes tras escándalo del príncipe Andrés

William y Kate imponen “tolerancia cero” tras escándalos de Andrés

Tras los recientes esfuerzos por proteger la imagen de la monarquía británica, el príncipe William y Kate Middleton han dejado clara su postura: no permitirán que la reputación de la corona vuelva a verse empañada por los escándalos del pasado, en particular los relacionados con el príncipe Andrés y su vínculo con Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés fue acusado de abusar sexualmente de Virginia Roberts, cuando tenía 17 años, con la ayuda de Ghislaine Maxwell. (Shutterstock)

Según informó Fox News, los príncipes de Gales están implementando un enfoque de “tolerancia cero” dentro de la familia real, con el objetivo de establecer una disciplina más estricta y prevenir nuevas crisis de credibilidad.

La analista británica Hilary Fordwich, especialista en la realeza, explicó en entrevista con Fox News que “el plan de tolerancia cero del príncipe William y la princesa Kate ya está transformando la dinámica dentro de la familia real”.

“Están siendo proactivos detrás de escena para abordar específicamente los escándalos, aplicando un nivel de disciplina mucho más alto, todo con la intención de proteger el futuro de la monarquía y excluir a quienes amenacen su reputación de cualquier forma o manera”, señaló Fordwich.

William ha anticipado que cuando reine habrá cambios en la monarquía. (Getty Images)

Por otro lado, se dice el príncipe y la princesa de Gales están supuestamente trabajando para proteger la reputación del palacio y respaldar al rey Carlos III en medio del escándalo en desarrollo.

“El príncipe William, en particular, no está satisfecho con la forma en que se ha manejado la situación del príncipe Andrés hasta ahora”, afirmó la periodista británica Helena Chard.