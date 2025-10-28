La nueva era Windsor: El príncipe William y Kate Middleton tomarán medidas firmes tras escándalo del príncipe Andrés

En medio de una fuerte crisis que afecta a la casa real británica, el príncipe William y Kate Middleton están marcando un antes y un después en la forma de gestionar los escándalos que amenazan la institución. Tras los reiterados problemas que involucran al príncipe Andrés (principalmente sus vínculos con Jeffrey Epstein y otras acusaciones graves) medios británicos aseguran que los herederos al trono han decidido imponer una política de tolerancia cero para proteger el legado de la monarquía.
William y Kate imponen “tolerancia cero” tras escándalos de Andrés
Tras los recientes esfuerzos por proteger la imagen de la monarquía británica, el príncipe William y Kate Middleton han dejado clara su postura: no permitirán que la reputación de la corona vuelva a verse empañada por los escándalos del pasado, en particular los relacionados con el príncipe Andrés y su vínculo con Jeffrey Epstein.
Según informó Fox News, los príncipes de Gales están implementando un enfoque de “tolerancia cero” dentro de la familia real, con el objetivo de establecer una disciplina más estricta y prevenir nuevas crisis de credibilidad.
La analista británica Hilary Fordwich, especialista en la realeza, explicó en entrevista con Fox News que “el plan de tolerancia cero del príncipe William y la princesa Kate ya está transformando la dinámica dentro de la familia real”.
“Están siendo proactivos detrás de escena para abordar específicamente los escándalos, aplicando un nivel de disciplina mucho más alto, todo con la intención de proteger el futuro de la monarquía y excluir a quienes amenacen su reputación de cualquier forma o manera”, señaló Fordwich.
Por otro lado, se dice el príncipe y la princesa de Gales están supuestamente trabajando para proteger la reputación del palacio y respaldar al rey Carlos III en medio del escándalo en desarrollo.
“El príncipe William, en particular, no está satisfecho con la forma en que se ha manejado la situación del príncipe Andrés hasta ahora”, afirmó la periodista británica Helena Chard.
El príncipe Andrés: escándalos con Epstein y la pérdida del título de duque de York
Los últimos años han estado marcados por la polémica para el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, debido a su relación con Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por tráfico sexual de menores. Los vínculos del príncipe con Epstein y las acusaciones de abuso que involucraban a mujeres jóvenes, entre ellas Virginia Giuffre, provocaron un intenso escrutinio mediático y cuestionamientos sobre su conducta.
En consecuencia, en enero de 2022, Andrés acordó resolver una demanda civil presentada por Giuffre mediante un acuerdo económico, aunque sin admitir responsabilidad legal. El escándalo tuvo repercusiones directas en su posición dentro de la monarquía: recientemente, el príncipe Andrés perdió sus títulos militares y su rango de duque de York, y se le retiraron funciones oficiales, reduciendo significativamente su presencia pública dentro de la familia real.