Kate Middleton usa una pulsera de la amistad de Taylor Swift por una conmovedora razón

En esta nueva etapa, mostró un emotivo gesto de solidaridad durante su visita al condado de Merseyside, Inglaterra, específicamente a Southport, el martes pasado.

Acompañada por el príncipe William, Kate rindió homenaje a tres niñas fallecidas en julio de 2024 en un trágico ataque durante una clase de baile y yoga con temática de Taylor Swift.

Kate Middleton lleva una pulsera de la amistad de Taylor Swift por una importante razón. (Getty Images)

Durante el acto de inauguración de un parque conmemorativo para las víctimas: Bebe King de 6 años, Elsie Dot Stancombe de 7 años y Alice da Silva Aguiar de 9 años, Kate Middleton lució una pulsera de la amistad Taylor Swift que llevaba el nombre “Bebe King”, un regalo de la madre de una de las pequeñas.

Este accesorio, inspirado en las populares friendship bracelets entre fans de la cantante, fue tomado como un símbolo de empatía y unión con las víctimas y sus familias.