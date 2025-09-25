Publicidad

Kate Middleton usa una pulsera de la amistad de Taylor Swift por una conmovedora razón

Kate Middleton sorprendió al lucir una pulsera de la amistad de Taylor Swift durante una visita muy especial, un gesto lleno de significado y empatía.
jue 25 septiembre 2025 10:16 AM
Kate-Middleton-pulsera-de-la-amistad-Taylor-Swift .jpg
Kate Middleton usa una pulsera de la amistad de Taylor Swift. (Getty Images)

Después de enfrentar un difícil diagnóstico y someterse a un tratamiento por cáncer, Kate Middleton atravesó un proceso de recuperación que implicó alejarse de la vida pública y concentrarse en su salud y bienestar.

Tras meses de ausencia pública, la Princesa de Gales comienza a retomar poco a poco su agenda oficial, mostrando una renovada energía y compromiso con las causas que le importan.

Kate Middleton usa una pulsera de la amistad de Taylor Swift por una conmovedora razón

En esta nueva etapa, mostró un emotivo gesto de solidaridad durante su visita al condado de Merseyside, Inglaterra, específicamente a Southport, el martes pasado.

Acompañada por el príncipe William, Kate rindió homenaje a tres niñas fallecidas en julio de 2024 en un trágico ataque durante una clase de baile y yoga con temática de Taylor Swift.

Prince And Princess Of Wales Visit Southport
Kate Middleton lleva una pulsera de la amistad de Taylor Swift por una importante razón. (Getty Images)

Durante el acto de inauguración de un parque conmemorativo para las víctimas: Bebe King de 6 años, Elsie Dot Stancombe de 7 años y Alice da Silva Aguiar de 9 años, Kate Middleton lució una pulsera de la amistad Taylor Swift que llevaba el nombre “Bebe King”, un regalo de la madre de una de las pequeñas.

Este accesorio, inspirado en las populares friendship bracelets entre fans de la cantante, fue tomado como un símbolo de empatía y unión con las víctimas y sus familias.

Prince And Princess Of Wales Visit Southport
Kate Middleton (Getty Images)

Las pruebas de que Kate Middleton y el príncipe William son swifties

Kate Middleton y el príncipe William han dejado claro que son fans de Taylor Swift, o mejor dicho; unos verdaderos Swifties. De hecho, en junio de 2024 William fue visto en uno de los conciertos de Taylor, acompañado de sus hijos, disfrutando en familia de la música de la cantante estadounidense.

El príncipe William y sus hijos George y Charlotte con Taylor Swift
El príncipe William y sus hijos George y Charlotte con Taylor Swift (Instagram)

Sin duda, un momento que mostró que la familia real también tiene sus gustos y pasiones fuera de los protocolos.

Además, cuando Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, Kate y William no tardaron en reaccionar, dándole like a la publicación en la que la pareja dio a conocer la noticia.

