Del escándalo a la renovación: Kate Middleton y William se instalan en Windsor tras el desalojo de Andrés

Kate Middleton y el príncipe William se mudan a Forest Lodge

La mudanza de Kate Middleton y el príncipe William no solo representa un cambio de casa, sino también simbólico: tras un período complicado para la familia (marcado por el fallecimiento de la reina Isabel II, enfermedades del rey Carlos III y de la propia Kate,así como por la reciente retirada de los títulos del príncipe Andrés), la elección de Forest Lodge es vista por analistas reales como un “reinicio” para los príncipes de Gales.

Cabe destacar que la nueva residencia es más amplia y cómoda para los hijos de los príncipes de Gales (George, Charlotte y Louis), además de encontrarse muy cerca de la escuela Lambrook, a solo unos minutos de su anterior hogar en Adelaide Cottage.

Kate Middleton, príncipe William. (Getty Images)

De acuerdo con The telegraph, originalmente, la familia real tenía previsto instalarse en Forest Lodge antes de Navidad, pero las obras concluyeron antes de lo esperado, lo que permitió adelantar su mudanza.

Aunque la mudanza ha sido confirmada, también ha generado inquietudes. Según diversos medios británicos, vecinos de Windsor han expresado su descontento ante las restricciones implementadas en el parque alrededor de la nueva casa: cierres de caminos para peatones, limitaciones en el acceso tradicional al terreno y nuevas medidas de seguridad.