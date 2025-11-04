Publicidad

Realeza

Del escándalo a la renovación: Kate Middleton y William se instalan en Windsor tras el desalojo de Andrés

En medio de una crisis en la Casa Real, los príncipes de Gales buscan un nuevo comienzo con sus hijos en su nuevo hogar, mientras el duque de York abandona su residencia.
mar 04 noviembre 2025 12:44 PM
State Visit By The President Of The French Republic - Day One
Kate Middleton, príncipe William. (Getty Images)

En medio de la polémica que se vive dentro de la casa real británica, los príncipes William y Kate Middleton dan un paso importante hacia una nueva era familiar: según fuentes oficiales, la pareja ha iniciado su mudanza al Forest Lodge, una mansión de ocho habitaciones ubicada en el Windsor Great Park, donde instalarán su residencia junto a sus tres hijos.

Esta decisión llega justo cuando el príncipe Andrés ha sido despojado de sus títulos reales y enfrenta el abandono de su residencia en el Royal Lodge.

Kate Middleton y el príncipe William se mudan a Forest Lodge

La mudanza de Kate Middleton y el príncipe William no solo representa un cambio de casa, sino también simbólico: tras un período complicado para la familia (marcado por el fallecimiento de la reina Isabel II, enfermedades del rey Carlos III y de la propia Kate,así como por la reciente retirada de los títulos del príncipe Andrés), la elección de Forest Lodge es vista por analistas reales como un “reinicio” para los príncipes de Gales.

Cabe destacar que la nueva residencia es más amplia y cómoda para los hijos de los príncipes de Gales (George, Charlotte y Louis), además de encontrarse muy cerca de la escuela Lambrook, a solo unos minutos de su anterior hogar en Adelaide Cottage.

Prince George, Princess Charlotte And Prince Louis Start Lambrook School
Kate Middleton, príncipe William. (Getty Images)

De acuerdo con The telegraph, originalmente, la familia real tenía previsto instalarse en Forest Lodge antes de Navidad, pero las obras concluyeron antes de lo esperado, lo que permitió adelantar su mudanza.

Aunque la mudanza ha sido confirmada, también ha generado inquietudes. Según diversos medios británicos, vecinos de Windsor han expresado su descontento ante las restricciones implementadas en el parque alrededor de la nueva casa: cierres de caminos para peatones, limitaciones en el acceso tradicional al terreno y nuevas medidas de seguridad.

William y Kate Middleton
William y Kate Middleton (Getty Images)

El nuevo exilio de Andrew Mountbatten Windsor: del Royal Lodge a Sandringham

Tras la decisión del rey Carlos III de retirarle todos sus títulos y honores, Andrew vive uno de los momentos más discretos y determinantes de su vida pública. A finales de octubre de 2025, el Palacio de Buckingham confirmó oficialmente que Andrés dejaría de ser tratado como “Su Alteza Real” y pasaría a utilizar su nombre civil, Andrew Mountbatten Windsor.

príncioe andrés
Príncipe Andrés. (Getty Images)

El cambio no solo afectó su estatus simbólico, sino también su residencia. Durante años, Andrés ocupó el Royal Lodge, una mansión histórica ubicada en los terrenos de Windsor Great Park, que había arrendado en condiciones favorables tras su retiro de la vida pública.

Sin embargo, la revocación de sus títulos implicó también la terminación de ese contrato. El Palacio le notificó formalmente que debía abandonar la propiedad y trasladarse a un nuevo hogar más modesto, situado dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. Se informó además que los gastos de esta nueva residencia serían cubiertos de manera privada por el rey, sin recurrir a fondos públicos.

Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas
¿Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas? (Pool/Getty Images)

