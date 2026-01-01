¿Romance a la vista? Tom Brady comienza el año nuevo con la influencer Alix Earle

Tom Brady levanta sospechas de romance con la influencer Alix Earle

En un video obtenido por el portal de noticias TMZ, Tom Brady y Alix Earle fueron vistos en un club nocturno en St. Barts mientras celebraban el año nuevo el miércoles 31 de diciembre. Earle se puso un vestido mientras que Brady lució una chamarra azul y pantalones a juego.

Tom Brady (Getty Images)

En las imágenes se observa a la pareja platicando y bailando juntos durante la celebración. En una de las escenas, la influencer le sonríe al ex mariscal de campo y se inclina para decirle algo al oído mientras le acariciaba la espalda. Ambos aparecen relajados, en actitud de cómplices y riendo en varios momentos.



🚨 EXCLUSIVE: Tom Brady may have rung in the new year with a new catch ... the G.O.A.T. was seen getting real cozy with influencer Alix Earle! pic.twitter.com/aJ9xPHePeP — TMZ (@TMZ) January 1, 2026



En diciembre, la revista People confirmó que Alix Earle y Braxton Berrios, jugador de los Houston Texans, pusieron fin a su relación tras más de dos años juntos. Días después, la influencer habló abiertamente sobre la ruptura en un emotivo video de TikTok.

Alix Earle (Getty Images)

“Ha sido muy difícil de procesar y creo que me daba miedo decirlo en voz alta porque lo hace más real”, confesó. “Braxton y yo ya no estamos juntos. Prácticamente mantuvimos una relación a distancia desde junio y no nos veíamos con frecuencia”, aseguró

Mientras tanto, Tom Brady fue relacionado sentimentalmente con Irina Shayk en 2023, poco después de su divorcio de Gisele Bündchen. La supermodelo brasileña rehízo su vida y se casó con el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente en diciembre; meses después, en febrero, dio la bienvenida a su tercer hijo, el primero junto a él.