El príncipe William rompe el silencio: así le contó la verdad sobre el cáncer de Kate Middleton a sus hijos

Así contó la verdad sobre el cáncer de Kate Middleton a sus hijos

Durante una entrevista con la televisión brasileña, el príncipe William ofreció un conmovedor testimonio sobre cómo él y Kate Middleton han manejado la difícil situación generada por el diagnóstico de salud de la duquesa. En medio de un año marcado por preocupaciones médicas, la pareja se enfrentó también a las preguntas de sus hijos, quienes buscaban entender la situación de su mamá.

Kate Middleton y su hijo el príncipe George en el Festival Anual del Recuerdo en Londres (WPA Pool/Getty Images)

El príncipe explicó que George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de siete, hicieron muchas preguntas sobre la salud de Kate, mostrando curiosidad y preocupación sincera por su mamá.

Ante estas situaciones, William y Kate decidieron que la mejor estrategia para abordar el tema con los pequeños miembros de la realeza era la honestidad, ofreciendo información adaptada a su edad y asegurándoles un entorno seguro y de apoyo.

El príncipe Louis, hijo menor de William y Kate, ha robado cámara en sus apariciones en público (WPA Pool/Getty Images)

El príncipe subrayó la importancia de la honestidad con los pequeños y señaló: “Decidimos contarles todo a nuestros hijos, tanto las buenas como las malas noticias”.

Según William, la clave es brindar explicaciones adaptadas a la edad de cada niño: “Les explicamos por qué suceden ciertas cosas y por qué pueden sentirse molestos”. Reconoció también que “pueden surgir muchas preguntas sin respuesta; creo que todos los padres pasan por eso”, destacando que la incertidumbre es parte natural de la crianza.

El príncipe reflexionó sobre el valor de enfrentar juntos las adversidades: “La forma en que afrontas esos momentos marca la diferencia”. Con estas palabras, William muestra cómo, incluso bajo la intensa mirada pública, la familia real busca mantener un núcleo de comunicación abierta, apoyo mutuo y estabilidad emocional para sus hijos.