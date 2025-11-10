En una reciente entrevista, el príncipe William calificó 2024 como “el más duro de mi vida” tras los diagnósticos de cáncer de su esposa, Kate, y de su papá, el rey Carlos III. Además, reveló cómo explicó cuidadosamente la situación a sus tres hijos George, Charlotte y Louis antes de darla a conocer públicamente.
El príncipe William rompe el silencio: así le contó la verdad sobre el cáncer de Kate Middleton a sus hijos
Durante una entrevista con la televisión brasileña, el príncipe William ofreció un conmovedor testimonio sobre cómo él y Kate Middleton han manejado la difícil situación generada por el diagnóstico de salud de la duquesa. En medio de un año marcado por preocupaciones médicas, la pareja se enfrentó también a las preguntas de sus hijos, quienes buscaban entender la situación de su mamá.
El príncipe explicó que George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de siete, hicieron muchas preguntas sobre la salud de Kate, mostrando curiosidad y preocupación sincera por su mamá.
Ante estas situaciones, William y Kate decidieron que la mejor estrategia para abordar el tema con los pequeños miembros de la realeza era la honestidad, ofreciendo información adaptada a su edad y asegurándoles un entorno seguro y de apoyo.
El príncipe subrayó la importancia de la honestidad con los pequeños y señaló: “Decidimos contarles todo a nuestros hijos, tanto las buenas como las malas noticias”.
Según William, la clave es brindar explicaciones adaptadas a la edad de cada niño: “Les explicamos por qué suceden ciertas cosas y por qué pueden sentirse molestos”. Reconoció también que “pueden surgir muchas preguntas sin respuesta; creo que todos los padres pasan por eso”, destacando que la incertidumbre es parte natural de la crianza.
El príncipe reflexionó sobre el valor de enfrentar juntos las adversidades: “La forma en que afrontas esos momentos marca la diferencia”. Con estas palabras, William muestra cómo, incluso bajo la intensa mirada pública, la familia real busca mantener un núcleo de comunicación abierta, apoyo mutuo y estabilidad emocional para sus hijos.
Kate Middleton enfrenta y supera el cáncer: su lucha más dura hasta ahora
En enero de 2024, Kate Middleton fue sometida a una cirugía abdominal programada en la clínica London Clinic, tras lo cual los análisis revelaron la presencia de cáncer. Unos meses más tarde, en marzo, ella misma comunicó a través de un vídeo que estaba recibiendo quimioterapia preventiva.
En septiembre del año pasado, la princesa de Gales relató que había completado su tratamiento de quimioterapia y declaró que su enfoque estaba en “hacer lo que pueda para mantenerse libre de cáncer”. Finalmente, el 14 de enero de este año confirmó que se encontraba en remisión, agradeció el apoyo recibido y señaló que su camino hacia la recuperación completa aún sería largo, requiriendo cuidados continuos.
Actualmente, Kate está retomando gradualmente sus compromisos públicos, centrada en su recuperación diaria, su familia y en volver a un estilo de vida activo, aunque con cautela y sin apresurar su retorno a plena normalidad.