La tensión dentro de la familia real británica vuelve a encender los focos con el desencuentro entre el príncipe William y su tío, el príncipe Andrés. Según la experta Hilary Fordwich, citada por medios británicos, el origen del distanciamiento habría sido una serie de comentarios ofensivos que Andrés habría hecho contra Kate Middleton al inicio de su relación con su sobrino William.
El origen del rencor: Cómo una ofensa a Kate Middleton desató la guerra entre el príncipe William y su tío Andrés
Cómo una ofensa a Kate Middleton desató la guerra entre el príncipe William y su tío Andrés
En medio de la polémica que ha girado en torno a la figura del príncipe Andrés, surge un nuevo detalle que pone en jaque las relaciones dentro de la familia real: su distanciamiento con el príncipe William y Kate Middleton.
De acuerdo con medios británicos la ruptura de vínculos entre Andrés y William no se debe únicamente a los escándalos mediáticos que han rodeado al segundo hijo de la reina Isabel II, sino también a un presunto desaire hacia Kate Middleton que habría encendido el enojo de su sobrino.
Según los reportes, el comportamiento del príncipe Andrés (descrito como “grosero” en varias ocasiones hacia Kate) aumentó la tensión existente entre ambos, haciendo que William adoptara una política de tolerancia cero respecto a sus actitudes.
“La disputa entre William y Andrés empezó principalmente debido a los celos de éste último y sus comentarios despectivos acerca de Kate Middleton”, dijo Hilary Fordwich a Fox News.
La experta añade que Andrés fue considerado en el pasado como el “niño consentido” de la casa real, habría resentido la prominencia creciente de Kate y la posición de William como futuro rey.
"Su resentimiento creció con la caída en picada de su popularidad y se vio exacerbado aún más por la prominencia y la elegancia de Kate", señala.
Este complejo entre sobrina, tío y heredero se agrava por el contexto de los escándalos de Andrés, lo que ha motivado a William a adoptar una postura firme: impulsar que su tío pierda títulos y abandone la mansión real que ocupa.
¿Fin del duque de York? Príncipe Andrés renuncia a su título tras escándalos
El príncipe Andrés ha dado un paso significativo en su situación dentro de la monarquía británica: ha decidido dejar de usar oficialmente su título de duque de York y otros honores asociados. Esta medida ocurre en medio de una creciente presión pública motivada por su vinculación con el criminal condenado Jeffrey Epstein y las acusaciones de abusos sexuales realizadas por Virginia Giuffre, quien afirmaba haber sido víctima cuando era menor de edad.
En su declaración oficial, Andrés reconoció que “las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real” y anunció que, “con su consentimiento, debo ir un paso más allá. Por lo tanto, ya no utilizaré mi título ni los honores que me fueron conferidos”.
Aunque legalmente todavía mantiene el título de duque de York, la Casa Real lo describe ahora simplemente como “Príncipe Andrés”. El detonante inmediato fue la publicación de extractos del libro póstumo de Virginia Giuffre, en los que se detallaban presuntos encuentros sexuales con el príncipe cuando ella tenía 17 años.
A esto se suman escándalos anteriores sobre sus relaciones empresariales, incluyendo un asociado identificado como espía chino, lo que agravó aún más la crisis reputacional.