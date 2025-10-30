El origen del rencor: Cómo una ofensa a Kate Middleton desató la guerra entre el príncipe William y su tío Andrés

Cómo una ofensa a Kate Middleton desató la guerra entre el príncipe William y su tío Andrés

En medio de la polémica que ha girado en torno a la figura del príncipe Andrés, surge un nuevo detalle que pone en jaque las relaciones dentro de la familia real: su distanciamiento con el príncipe William y Kate Middleton.

De acuerdo con medios británicos la ruptura de vínculos entre Andrés y William no se debe únicamente a los escándalos mediáticos que han rodeado al segundo hijo de la reina Isabel II, sino también a un presunto desaire hacia Kate Middleton que habría encendido el enojo de su sobrino.

Kate Middleton, princesa de Gales (KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP)

Según los reportes, el comportamiento del príncipe Andrés (descrito como “grosero” en varias ocasiones hacia Kate) aumentó la tensión existente entre ambos, haciendo que William adoptara una política de tolerancia cero respecto a sus actitudes.

“La disputa entre William y Andrés empezó principalmente debido a los celos de éste último y sus comentarios despectivos acerca de Kate Middleton”, dijo Hilary Fordwich a Fox News.

La experta añade que Andrés fue considerado en el pasado como el “niño consentido” de la casa real, habría resentido la prominencia creciente de Kate y la posición de William como futuro rey.

"Su resentimiento creció con la caída en picada de su popularidad y se vio exacerbado aún más por la prominencia y la elegancia de Kate", señala.

Por el momento no se sabe de qué se mantiene el príncipe Andrés. (Christopher Furlong/Getty Images)

Este complejo entre sobrina, tío y heredero se agrava por el contexto de los escándalos de Andrés, lo que ha motivado a William a adoptar una postura firme: impulsar que su tío pierda títulos y abandone la mansión real que ocupa.