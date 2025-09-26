El príncipe William rompió su habitual discreción para revelar que 2024 fue para él “el año más difícil que he tenido”, durante una especial emisión de la serie de Apple TV+ The Reluctant Traveler, conducida por Eugene Levy.
"Ha sido brutal": William habla del impacto emocional por el cáncer de Kate Middleton y su papá
En el episodio especial titulado Living the Royal Life in the UK, el actor canadiense recorre distintos lugares del Reino Unido mientras el príncipe William lo invita a visitar el Castillo de Windsor para mostrarle rincones de su vida cotidiana como miembro de la realeza.
En medio del recorrido, el príncipe se sincera sobre los desafíos que ha enfrentado en los últimos meses, especialmente tras la revelación pública del diagnóstico de cáncer de su esposa, la princesa Kate. William confiesa que entre 2023 y 2024 atravesó un periodo de gran presión emocional.
“Diría que el ’23–’24 fue el año más difícil que he tenido. La vida nos pone pruebas, y ser capaces de superarlas es lo que nos forma", aseguró.
Ante la situación médica de Kate, y sumado al hecho de que el rey Carlos también ha enfrentado problemas de salud, el príncipe admitió que el balance ha sido doloroso: “ha sido brutal”.
El rey Carlos y Kate Middleton se enfrentaron al cáncer al mismo tiempo
Tanto el rey Carlos III como la princesa de Gales, Kate Middleton, enfrentaron diagnósticos de cáncer a inicios de 2024, una situación que puso a prueba la estabilidad emocional de la familia real británica y capturó la atención mundial.
El Palacio de Buckingham confirmó en febrero que el monarca había sido diagnosticado con una forma de cáncer descubierta tras un procedimiento por agrandamiento de próstata.
Aunque no se especificó el tipo exacto, el rey comenzó tratamiento de inmediato y redujo sus apariciones públicas durante varios meses. A pesar del hermetismo habitual de la Casa Real, el propio Carlos optó por hacer pública su situación, con la intención de crear conciencia sobre la detección temprana.
Semanas más tarde, en marzo, la princesa Kate anunció a través de un video que también había sido diagnosticada con cáncer, tras someterse a una cirugía abdominal en enero. La noticia generó conmoción, no solo por su juventud y figura pública, sino porque hasta entonces se desconocía la gravedad de su estado de salud.
En el mensaje, Kate explicó que se encontraba en las primeras etapas de tratamiento preventivo y pidió espacio para concentrarse en su recuperación y su familia.
Posteriormente, informó que gracias al tratamiento había entrado en remisión, lo que representó un avance significativo en su lucha contra la enfermedad.