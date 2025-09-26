"Ha sido brutal": William habla del impacto emocional por el cáncer de Kate Middleton y su papá

William habla del impacto emocional por el cáncer de Kate Middleton y su papá

En el episodio especial titulado Living the Royal Life in the UK, el actor canadiense recorre distintos lugares del Reino Unido mientras el príncipe William lo invita a visitar el Castillo de Windsor para mostrarle rincones de su vida cotidiana como miembro de la realeza.

Príncipe William y el actor Eugene Levy. (Cortesía de Apple.)

En medio del recorrido, el príncipe se sincera sobre los desafíos que ha enfrentado en los últimos meses, especialmente tras la revelación pública del diagnóstico de cáncer de su esposa, la princesa Kate. William confiesa que entre 2023 y 2024 atravesó un periodo de gran presión emocional.

“Diría que el ’23–’24 fue el año más difícil que he tenido. La vida nos pone pruebas, y ser capaces de superarlas es lo que nos forma", aseguró.

Kate Middleton y el príncipe William en el homenaje a la Reina Isabel. (Getty Images)

Ante la situación médica de Kate, y sumado al hecho de que el rey Carlos también ha enfrentado problemas de salud, el príncipe admitió que el balance ha sido doloroso: “ha sido brutal”.

