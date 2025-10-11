Kate Middleton señala la preocupante “epidemia de desconexión” ocasionada por los celulares y cómo afecta a los niños

Kate Middleton y el príncipe William señalan la importancia del apego en el desarrollo emocional de los niños

La princesa de Gales, de 43 años, visitó Home-Start Oxford, que ofrece apoyo gratuito a familias con al menos un hijo menor de 5 años que atraviesan momentos difíciles, para hablar sobre la importancia del vínculo de apego en el desarrollo emocional de un niño.

Kate Middleton, princesa de Gales (KIRSTY WIGGLESWORTH/AFP)

En este sentido, Kate Middleton hizo eco de la preocupación que recientemente expresó su esposo, el príncipe William sobre la importancia de dedicar tiempo de calidad en familia, en especial cuando hay niños que se encuentran en su primera infancia.

“Tienes que tener esa calidez, esa sensación de seguridad, protección, amor… si no les brindas a los niños ahora un hogar feliz, saludable y estable, los estás preparando para un momento difícil y una caída”, señaló William durante su participación en el programa de Apple TV+, The Reluctant Traveller, presentado por el actor de American Pie, Eugene Levy.

Y si se trata de tener ideas para pasar el tiempo de forma entretenida entre papás e hijos, una de las actividades que más anima a la princesa de Gales son las manualidades.

Los príncipes George, Charlotte y Louis no tienen permitido el uso de teléfonos celulares (Getty Images)

Por ello durante su visita al lugar acompañó a los participantes en una sesión de actividades que involucran a los integrantes de las familias, tal y como ella misma ha dicho que ocurre en su casa.

Al respecto, Kate Middleton señaló y celebró anteriormente que, durante las vacaciones de verano, sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, dedicaron mucho tiempo a realizar manualidades por todos los rincones de su casa, un aspecto que en sentido práctico los mantiene alejados de la idea de tener celular.

Con información de AFP