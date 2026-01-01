Pink recibe el 2026 desde el hospital tras ser operada del cuello

Pink inicia el 2026 operada del cuello

Con una sonrisa capturada en una selfie publicada en Instagram el 31 de diciembre de 2025, Pink compartió un mensaje de Año Nuevo cargado de reflexión, gratitud y optimismo. En él, hizo un repaso por los claroscuros de un año intenso, marcado tanto por importantes logros profesionales como por retos personales y de salud.

La cantante, conocida por sus impresionantes acrobacias aéreas sobre el escenario, no evitó referirse al episodio que la llevó a ser hospitalizada, abordándolo con la honestidad y franqueza que la caracterizan.

“Puede que no sea un elegante estiramiento facial, pero me van a poner dos discos nuevos y brillantes en el cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que aprecio este vehículo que tengo y que lo uso con todas mis fuerzas. El rock ‘n’ roll es un deporte de contacto”, escribió, reconociendo el desgaste físico que ha acumulado a lo largo de su carrera.

Pink (Instagram)

La intérprete continuó su mensaje reconociendo lo difícil que fue para ella el año que termina.“Quiero desearles a todos un Feliz Año Nuevo. Me hace muy feliz decirle adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al del caballo. Dejo atrás todo mi dolor en el 2025”, comentó refiriéndose al calendario chino. “Este año fue un desafío intenso para todos nosotros; abarcó todo el espectro, desde lo absolutamente devastador hasta lo levemente molesto. Pero, en medio de todo eso, hubo tanta belleza. Y tuve la oportunidad de despertarme cada día, levantarme de la cama y ocuparme de mis asuntos”.

La artista enfatizó la gratitud por las cosas simples: “El ‘asunto’ de amar a mis hijos y ayudarlos a seguir sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o no es nada. Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir disculpas, y todo el resto de nuestro hermoso caos. Hay tanta belleza en medio de todo. Hay mucha más gente buena en el mundo que mala”.