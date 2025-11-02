Tras el escándalo y la deshonra, ¿qué futuro le espera al ex príncipe Andrés, dónde vivirá y con qué medios subsistirá?

¿Dónde vivirá el ex príncipe Andrés y con qué medios subsistirá de ahora en adelante?

Al anunciar el jueves por la noche que el rey Carlos III decidió quitarle sus títulos a Andrés, de 65 años, el palacio de Buckingham informó que el hijo menor de Isabel II también deberá abandonar su mansión real de 30 habitaciones en Windsor.

Se trasladará a Sandringham, una vasta propiedad privada del monarca que alberga numerosas residencias, aunque se desconoce en cuál de ellas vivirá.

Para evitar polémicas, el palacio precisó que Andrés vivirá a expensas del rey.

Según el diario The Guardian, podría recibir una compensación económica de seis cifras por dejar Royal Lodge, conforme al contrato de arrendamiento firmado en 2003 con el Crown Estate, que gestiona los bienes de la Corona británica. Además, recibiría una asignación anual del rey para cubrir sus gastos cotidianos.

¿Qué futuro le espera al ex príncipe Andrés tras perder sus títulos y prerrogativas? (Jordan Pettitt/Getty Images)

Como ex oficial de la Marina, Andrés Mountbatten Windsor, como es conocido ahora, percibe una pensión anual de 20,000 libras y posee un importante patrimonio personal. Pero el año pasado, Carlos le retiró la asignación anual de un millón de libras que solía entregarle.

Su mudanza no sería antes de Navidad, según medios británicos, por razones logísticas y también para evitar su presencia durante las fiestas en Sandringham, donde suele reunirse la familia real.