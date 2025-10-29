Lo que parecía una simple disputa familiar se ha convertido en uno de los capítulos más tensos dentro de la realeza británica. De acuerdo con Page Six, el príncipe William habría lanzado una dura advertencia a sus primas, las princesas Beatriz y Eugenia, para presionar a su papá, el príncipe Andrés, a dejar su residencia en el Royal Lodge.
La dura amenaza de William a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa de su papá, el príncipe Andrés
La dura amenaza de William a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa de su papá, el príncipe Andrés
El Royal Lodge, una imponente mansión ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, ha sido el hogar de Andrés por más de dos décadas. Pero con la “monarquía reducida” que impulsan el rey Charles III y su heredero, el príncipe de Gales, cada propiedad de la Corona está siendo reevaluada.
Según el reporte, William habría dicho a sus primas algo así como: “Tienen que convencer a su papá de irse, o podríamos tener que revisar sus propios títulos”.
Aunque la advertencia no significa una amenaza formal, pues William no tiene autoridad para quitar títulos reales, la frase habría generado un enorme malestar dentro del círculo de los Windsor.
Desde el Palacio aseguran que nunca existió tal reunión y que ni Beatriz ni Eugenia han sido notificadas sobre cambios en su estatus. Aun así, la noticia se volvió viral, reavivando la conversación sobre los privilegios de la familia real y el polémico papel del príncipe Andrés, quien desde hace años está apartado de la vida pública tras su relación con Jeffrey Epstein.
Fuentes cercanas al palacio aseguran que el rey Carlos habría querido resolver el asunto personalmente, pero que una reunión prevista con Andrés fue cancelada por temor a que el tema se filtrara a la prensa, lo cual, evidentemente, ya pasó.
El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales
Mientras tanto, Beatriz y Eugenia, quienes son conocidas por mantener un perfil discreto, se encuentran en una posición incómoda, intentando proteger a su papá sin poner en riesgo su lugar dentro de la monarquía.
Hace unas semanas, en un anuncio que sacudió a la monarquía británica, el príncipe Andrés anunció la renuncia a todos sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, tras mantener conversaciones con el rey Carlos III y con los miembros más cercanos de su familia.
Aunque conservará su condición de príncipe, esta decisión representa un paso más en su progresivo alejamiento de la vida pública, iniciado hace cinco años tras el escándalo que lo vinculó con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por delitos sexuales.
En un comunicado, Andrés explicó que las acusaciones en su contra “distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, y aseguró que su prioridad es servir “a su familia y a su país”.
“Dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido”, declaró Andrés, quien volvió a negar tajantemente las acusaciones. Sin embargo, el escrutinio público sobre su relación con Epstein continúa, especialmente por las dudas sobre cuándo rompió realmente todo contacto con el fallecido empresario.