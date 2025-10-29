La dura amenaza de William a sus primas Beatriz y Eugenia por culpa de su papá, el príncipe Andrés

El Royal Lodge, una imponente mansión ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, ha sido el hogar de Andrés por más de dos décadas. Pero con la “monarquía reducida” que impulsan el rey Charles III y su heredero, el príncipe de Gales, cada propiedad de la Corona está siendo reevaluada.

Según el reporte, William habría dicho a sus primas algo así como: “Tienen que convencer a su papá de irse, o podríamos tener que revisar sus propios títulos”.

El príncipe Andrés, la princesa Beatriz, la duquesa de York Sarah Ferguson en la Iglesia de Todos los Santos, Odiham, Hampshire, Inglaterra, para un servicio de Acción de Gracias para el padre de Sarah Ferguson, el mayor Ronald Ferguson, el 24 de marzo de 2003. (Getty Images)

Aunque la advertencia no significa una amenaza formal, pues William no tiene autoridad para quitar títulos reales, la frase habría generado un enorme malestar dentro del círculo de los Windsor.

Desde el Palacio aseguran que nunca existió tal reunión y que ni Beatriz ni Eugenia han sido notificadas sobre cambios en su estatus. Aun así, la noticia se volvió viral, reavivando la conversación sobre los privilegios de la familia real y el polémico papel del príncipe Andrés, quien desde hace años está apartado de la vida pública tras su relación con Jeffrey Epstein.

Fuentes cercanas al palacio aseguran que el rey Carlos habría querido resolver el asunto personalmente, pero que una reunión prevista con Andrés fue cancelada por temor a que el tema se filtrara a la prensa, lo cual, evidentemente, ya pasó.

